Recordemos que el voto es nuestra voz

Por décadas, a la comunidad latina se le ha calificado como un elefante dormido, un gigante poblacional que potencialmente puede despertar para decidir elecciones a nivel local, estatal y nacional, pero que hasta ahora no termina de despertar.

Recuerdo que, desde muy joven, cuando participé en el registro del voto para miembros sindicalizados de Los Angeles County Federation of Labor, siempre se hablaba de la falta de participación y de la apatía de los latinos en las elecciones a todos los niveles.

No obstante, debemos ver esa actitud de los latinos en el pasado sobre las elecciones como parte de un proceso de crecimiento y maduración cívica. Prueba de ello, es que cada vez la comunidad está más involucrada en los procesos públicos y sociales donde ha llegado a vivir.

En otras palabras, somos una comunidad joven que poco a poco ha mostrado su interés y participación en los procesos cívicos que van moldeando a las comunidades.

Es por eso que para las elecciones del martes 2 de junio donde tengo el honor de ser candidato para representar el distrito 9 de Los Ángeles, ojalá podamos ver algunos destellos de ese crecimiento en las urnas.

Ya es tiempo de que los latinos demostremos el poder que nos da ser la minoría más grande de Estados Unidos, del estado de California y de un gran número de ciudades en el condado de Los Ángeles, incluyendo el distrito 9 con alrededor del 80% de población latina.

Se estima que en este distrito hay un aproximado de 100,000 residentes registrados y elegibles para votar, la mayoría de ellos latinos. Desafortunadamente, en las elecciones del 2022, solo unas 13,000 personas salieron a levantar su voz.

No podemos olvidar que actualmente la comunidad latina está bajo ataque por la actual administración federal, es por eso que si hay una herramienta con la que podemos defender a los que no tienen voz, es con nuestro voto.

Es importante tener presente que aunque muchos de nosotros ya seamos ciudadanos, la gran mayoría tenemos familiares y amigos que no lo son, y en consecuencia, se está dañando a toda la comunidad con la división y deportación de nuestras familias y vecinos. No podemos seguir manteniéndonos callados.

Demostremos este 2 de junio al presidente Trump, a los republicanos y a todos los que creen que la comunidad latina es un gigante dormido, sin poder, y apático, que se han equivocado.

Además, no olvidemos que el distrito 9 es una de las zonas más pobres de la ciudad de Los Ángeles, y solo con la unidad y trabajo de todos sus residentes podremos avanzar en el mejoramiento de los servicios y educación, más empleo y vivienda, entre muchos otros aspectos.

Es importante enviar un mensaje poderoso a todos los Partidos Políticos y gente de poder, que la comunidad latina lejos de ser apática y estar dormida, vive un periodo de crecimiento que poco a poco se será más visible con su participación en las urnas.

Así que es mejor que se nos tome en serio y con respeto, si los candidatos quieren ganarse el voto del grupo minoritario más grande de la nación.

(*) José Ugarte es candidato a concejal por el distrito 9 de Los Ángeles. Nació en Oaxaca y podría ser el primer representante latino en representar dicha zona.

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