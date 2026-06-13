El motivo por el que Jesse Eisenberg rechazó retomar su papel de Mark Zuckerberg

El reconocido guionista y director Aaron Sorkin reveló los motivos detrás de la decisión de Jesse Eisenberg de no retomar su icónico papel en “The Social Reckoning”.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Sorkin, quien escribió la aclamada The Social Network (2010), ganadora de tres premios Oscar, y también escribió y dirigió esta nueva entrega, confesó que pasó tres días intentando convencer a Eisenberg para que regresara. “Sentí que le pertenecía, y desde luego estaba probado en batalla”, afirmó el cineasta.

Eisenberg, quien obtuvo una nominación a los Premios de la Academia como mejor actor principal por su interpretación del fundador de Facebook, declinó la oferta. Según Sorkin, el actor no quería ser asociado aún más con Zuckerberg. “Simplemente no quería que lo confundieran más con Mark Zuckerberg, que tiene sus problemas con ese tipo”, explicó Sorkin.

El también director añadió: “No le gusta que los niños se le acerquen en los aeropuertos con tarjetas de visita que digan ‘Soy el CEO, zorr–’ para que las firme”.

¿Qué dijo Eisenberg?

El propio Eisenberg ya había anticipado su postura el año pasado, cuando en el programa Today declaró: “Mira, por razones que no tienen nada que ver con lo increíble que será esa película… cuando interpretas a un personaje, sientes, en algún momento, que te has convertido en otra cosa”.

Ante la negativa de Eisenberg, el papel principal recayó en Jeremy Strong, conocido por su trabajo en “Succession” y “The Apprentice”. Sorkin relató que la primera vez que mencionó el proyecto a Eisenberg fue en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en 2025, donde también coincidió con Strong.

Fue allí donde el actor de “The Apprentice” se ofreció para interpretar a Zuckerberg si Eisenberg finalmente no aceptaba.

Una vez comenzado el rodaje, Sorkin elogió la dedicación de Strong: “Siguió su ejemplo. Apareció el primer día, y cuando me dijo ‘buenos días’, ya estaba hablando como Mark”.

“The Social Reckoning” cuenta además con un elenco estelar que incluye a Jeremy Allen White, Mikey Madison, Betty Gilpin y Patrick Fischler. La película llegará a los cines el próximo 9 de octubre.

Mira el tráiler de la primera película:

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