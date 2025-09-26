La esperada secuela de ‘The Social Network’ llega en 2026: sinopsis, reparto y más

Sony Pictures anunció que ‘The Social Reckoning’, la tan esperada secuela de la aclamada ‘The Social Network’ (2010), llegará a los cines el 9 de octubre de 2026. La película, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, ganador del Premio de la Academia por su guion original de la primera entrega, marcará su regreso al universo de Facebook —ahora Meta— con una narrativa que explora los escándalos y dilemas éticos que sacudieron a la red social dos décadas después de su fundación.

Un reparto de lujo para una historia real

El elenco de ‘The Social Reckoning’ reúne a algunos de los talentos más destacados del cine y la televisión contemporáneos. Mikey Madison, reciente ganadora del Oscar por su papel en ‘Anora’, interpretará a Frances Haugen, la exingeniera de Facebook que se convirtió en denunciante al revelar internamente los peligros de la plataforma.

Por su parte, Jeremy Allen White, galardonado con el Globo de Oro y el Emmy por su rol en ‘The Bear’, encarnará a Jeff Horwitz, el periodista del Wall Street Journal que trabajó con Haugen para destapar los secretos de la compañía.

Completan el reparto Bill Burr, nominado al Emmy y al Grammy, y Jeremy Strong, nominado al Oscar y reconocido por su papel en ‘Succession’, quien interpretará al controvertido fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Strong asume así un rol que en la primera película fue magistralmente interpretado por Jesse Eisenberg.

¿Una con una mirada crítica?

Sorkin describe ‘The Social Reckoning’ como una “pieza complementaria” de ‘The Social Network’, pero con un enfoque muy distinto.

Mientras la primera película retrataba la génesis de Facebook y los conflictos legales y personales detrás de su creación, esta secuela se centra en los acontecimientos reales de 2021, cuando Haugen entregó miles de documentos internos a Horwitz, dando lugar a la serie de reportajes conocida como “The Facebook Files”.

Estos artículos expusieron cómo la red social priorizaba el crecimiento y el engagement por encima del bienestar de sus usuarios, especialmente adolescentes, y cómo su algoritmo fomentaba activamente la desinformación y el contenido polarizante, contribuyendo incluso a actos de violencia política en distintas partes del mundo.

La producción de ‘The Social Reckoning’ está programada para comenzar el próximo mes, con Sorkin también actuando como productor junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser.



La elección de la fecha de estreno —octubre de 2026— rinde homenaje a la primera película, que se estrenó en octubre de 2010 y se convirtió en un fenómeno tanto crítico como comercial, recaudando 226 millones de dólares a nivel mundial y obteniendo ocho nominaciones al Oscar, incluyendo ‘Mejor Película’.

Sorkin se llevó la estatuilla por Mejor Guion Adaptado, basado libremente en el libro ‘The Accidental Billionaires’ de Ben Mezrich.

La película promete ser, una vez más, una reflexión incisiva sobre el poder, la ética y las consecuencias del progreso tecnológico desmedido —temas tan vigentes hoy como lo fueron en ese momento en Facebook.

