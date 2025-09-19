Así será la gran fiesta cinematográfica de Taylor Swift: fechas, cines y qué verás en pantalla

Este octubre, Taylor Swift no solo estrenará un nuevo álbum —The Life of a Showgirl—, sino que también regresará a la gran pantalla con una propuesta cinematográfica tan innovadora como ella misma: “Taylor Swift: La Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl”, un evento exclusivo de 89 minutos que se proyectará en miles de cines de Norteamérica y más de cien países del mundo, a partir del 3 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento del disco.

Lejos de ser una película convencional, esta “fiesta” es una celebración colectiva pensada para los Swifties, una versión masiva de las famosas “sesiones secretas” que la artista suele organizar para sus fans más cercanos.

Durante el fin de semana del lanzamiento (del viernes 3 al domingo 5 de octubre), los asistentes podrán disfrutar de contenido exclusivo en salas de cine, incluyendo el estreno mundial del videoclip de ‘The Fate of Ophelia’, la primera canción del nuevo álbum, acompañado de material detrás de cámaras, videos con letras de otras canciones y reflexiones personales inéditas de Taylor sobre el proceso creativo de Showgirl.

Una experiencia cinematográfica diferente

Organizada en colaboración con AMC Theatres Distribution —socio estratégico de Swift desde el éxito histórico de The Eras Tour—, la proyección se llevará a cabo en 540 salas AMC y miles más de cadenas como Cinemark y Regal en Estados Unidos y Canadá. Las funciones comenzarán simultáneamente en distintas zonas horarias: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT el 3 de octubre.

Pero lo más revolucionario no es solo el contenido, sino la experiencia en sala. Por primera vez, AMC ha autorizado explícitamente a los asistentes a cantar y bailar durante la proyección —algo estrictamente prohibido en funciones tradicionales—, siempre y cuando no se suban a los asientos ni bloqueen pasillos, de acuerdo a Variety.

Además, no habrá trailers ni publicidad, por lo que se recomienda llegar puntual: cualquier retraso significará perderse parte del espectáculo.

El precio de la entrada será de $12, un número cargado de significado: The Life of a Showgirl es el duodécimo álbum de estudio de Swift y contiene exactamente 12 canciones. Aunque el 13 sigue siendo su número emblemático, el 12 adquiere protagonismo en esta nueva era.

Las entradas salieron a la venta hoy a las 12:12 p.m. hora del este, un guiño más al simbolismo numérico de la artista. Los fans pueden comprarlas a través de amctheatres.com (para salas AMC) o en releasepartyofashowgirl.com (para otras cadenas).

Sumado a esto, se informó que en países como Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Nueva Zelanda disfrutarán de la fiesta el mismo fin de semana del 3 al 5 de octubre, pero otros territorios tendrán su estreno en una fecha posterior de octubre, que se anunciará oficialmente alrededor del 3 de octubre.

Con el regreso de los legendarios productores Max Martin y Shellback —artífices de muchos de sus mayores éxitos—, ‘The Life of a Showgirl’ promete ser un álbum lleno de energía y baile. Y esta “fiesta de lanzamiento” es solo el comienzo. Como siempre, Taylor Swift no solo lanza música: crea momentos, comunidades y recuerdos compartidos.

Seguir leyendo: