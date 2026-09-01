Niña de 5 años desapareció durante unas vacaciones y fue hallada muerta en Carolina del Sur

Saylor Hayes, una niña de 5 años de Virginia que no hablaba, fue encontrada muerta el lunes por la mañana en el agua cerca del sitio donde había sido vista por última vez, después de una intensa búsqueda que se extendió durante toda la noche en Georgetown County, Carolina del Sur.

La desaparición de Saylor Hayes, una niña de 5 años procedente de Virginia, movilizó durante horas a autoridades, equipos especializados y cientos de residentes de Georgetown County, Carolina del Sur.

La menor desapareció el domingo mientras se encontraba con su familia en una casa de alquiler ubicada en Old Waccamaw Drive, en la comunidad de Hagley.

Después de una búsqueda que se prolongó durante la noche, agentes del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur localizaron el cuerpo de la niña alrededor de las 9:45 a.m. del lunes, en el agua cerca del lugar donde había sido vista por última vez.

Saylor llevaba un traje de baño de una pieza de color azul claro y un cordón rosado y blanco alrededor de uno de sus tobillos cuando desapareció.

La Oficina del Sheriff del Condado de Georgetown confirmó el hallazgo y expresó sus condolencias a la familia.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Georgetown agradece a todos los que ayudaron en la búsqueda y envía sus más profundas condolencias a la familia de la joven”, dijo Heather Pelham, portavoz de la agencia.

Una búsqueda que movilizó a cientos de personas

Las autoridades comenzaron a buscar a Saylor el domingo después de que la niña se alejara de la vivienda donde se hospedaba con su familia.

El operativo involucró a agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Georgetown, unidades caninas, embarcaciones y equipos de emergencia.

También participaron la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Georgetown y cientos de residentes que se sumaron voluntariamente a la búsqueda.

“Estamos aquí hasta encontrarla”, dijo el alguacil del condado de Georgetown, Carter Weaver, cuando comenzó el operativo.

Los agentes intentaron utilizar Project Lifesaver, un sistema de rastreo empleado para ayudar a localizar a personas inscritas en el programa que pueden alejarse o deambular.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur también desplegó un helicóptero y un dron submarino durante varias horas. La Guardia Costera de Estados Unidos envió además una embarcación para colaborar con las labores.

La búsqueda se extendió por propiedades y zonas cercanas a la vivienda donde Saylor se hospedaba.

Vecinos se sumaron a la búsqueda de Saylor

La desaparición de la niña llevó a numerosos residentes de la zona a salir de sus viviendas para colaborar con las autoridades.

Algunos vecinos recorrieron propiedades y áreas cercanas tratando de encontrar cualquier indicio que permitiera localizar a Saylor.

Una residente contó a WMBF que algunos voluntarios intentaron atraer a la niña caminando con mascotas. También recurrieron a un camión de helados para reproducir música por el vecindario con la esperanza de que pudiera escucharla.

La búsqueda continuó durante horas mientras equipos especializados rastreaban tanto tierra como agua.

“Fue realmente triste, quiero decir, ahora estoy emocionada”, relató Crystal Cooper, una de las voluntarias. “Es simplemente desgarrador, realmente desgarrador”.

Finalmente, alrededor de las 9:45 a.m. del lunes, agentes del Departamento de Recursos Naturales encontraron el cuerpo de Saylor en el agua.

La causa de muerte todavía no ha sido determinada

El forense del condado de Georgetown, Chase Ridgeway, informó que se programó una autopsia para el viernes por la mañana.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se observaron signos visibles de trauma en el cuerpo de la niña.

La causa y la manera de su muerte permanecen sin determinar mientras se completa la autopsia y se realizan las pruebas adicionales que sean necesarias.

La investigación continúa.

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