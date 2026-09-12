Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 12 de septiembre

La lista de nominados en “La Casa de los Famosos México 4” se redujo después de que Yahir ganara su primer reto de salvación. El cantante le ganó a la influencer Brianda Deyanara y a la exintegrante de OV7, Mariana Ochoa.

“Todo el tiempo he estado pensando, ahorita de salvarme, de hacerlo por mi hijo, por mi familia, por Cris, por mi madre, por mi padre, y se los dedico con todo mi amor, así que con todo mi amor y todo mi corazón, ¡me voy a salvar yo!”, expresó el actor.

Ahora, en la tabla quedan cinco nominados: Masad, Gema, Mariana, Brianda y Karina.

La última vez que estuvo nominado Yahir, Masad era el líder de la casa y ganó el reto de salvación, así que decidió salvar al cantante.

¿Cómo van las votaciones?

Sin Yahir en la placa, según la encuesta independiente de Vaya Vaya, los números quedarían así: Karina en el primer lugar con 23 % de aceptación del público; de cerca está Masad con 21 %.

En la tercera posición se encuentra Gema con 20 %. En el último lugar hay un empate entre Mariana Ochoa y Brianda Deyanara, ya que ambas tienen 18 %. Esto podría significar que cualquiera de las dos podría ser la siguiente eliminada del programa de telerrealidad.

Tomando en cuenta estos resultados no oficiales, es justo recordar que Ochoa fue la primera eliminada del reality show y, además, la participante más nominada por sus compañeros.

En los últimos días, la popularidad de Ochoa había aumentado un poco entre los espectadores. Su base de fans espera que se pueda salvar.

Por lo pronto, este domingo, 13 de septiembre, se conocerá el nombre del eliminado o eliminada.

“La Casa de los Famosos México” sigue el formato de “Gran Hermano”, un programa en donde los participantes son liderados por una voz que no pueden ver y se llama “La Jefa”.

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