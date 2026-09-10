Gema Garoa narra cómo atravesó la pérdida de su bebé en “La Casa de los Famosos México 4”

“La Casa de los Famosos” es un formato que permite que sus participantes cuenten anécdotas, se abran ante sus compañeros y el público. Recientemente, Gema Garoa, participante de la cuarta temporada en México, confesó que atravesó la pérdida de su bebé; mencionó que era un secreto absoluto.

Durante una charla íntima en el reality show, la intérprete confesó que fue uno de los episodios más fuertes de su vida.

Con la voz entrecortada, Garoa inició su testimonio reconociendo la dificultad de abordar temas que generan pena o profunda tristeza. “Esto no se lo he contado a nadie. Son temas que a veces o nos dan pena o nos ponen muy tristes”, confesó.

La actriz relató que todo comenzó cuando notó que no le bajaba la menstruación, por lo que decidió hacerse una prueba casera y posteriormente acudir al doctor, quien confirmó el embarazo. “Pues me emocioné muchísimo, me ilusioné muchísimo”, recordó.

Anomalías en el embrión

Sin embargo, la alegría inicial se vio empañada de inmediato durante la primera evaluación por ultrasonido. El especialista detectó anomalías en el desarrollo inicial del embrión: el ritmo cardíaco era inusualmente lento y la gestación no registraba el tamaño correspondiente al tiempo transcurrido.

“El doctor me dijo: ‘Hay algo que no me gusta en el ultrasonido, porque está como su corazón latiendo muy despacito y está como muy chiquito para las semanas que en teoría debe de tener. Entonces, no te emociones. Regresa en dos semanas porque esto no se ve bien’“, narró la participante.

Quince días después, el diagnóstico se confirmó: “Su corazoncito dejó de latir. La verdad, fue un momento difícil para mí. Las que han pasado por esto me entenderán, porque se me despertó algo que no había sentido nunca en mi vida, unas ganas de ser mamá, y fue superfuerte para mí, pues me puse muy triste”.

¿Qué más dijo Garoa?

Garoa contó que existen culpas irrazonables que suelen acompañar las pérdidas gestacionales tempranas. Compartió cómo llegó a cuestionarse si su propio cuerpo o alguna acción personal habían desencadenado el lamentable desenlace.

"Incluso hay un sentimiento ahí como de que si yo no tuviera la fuerza para poderlo tener o como si yo hubiera hecho algo para que eso no pasara" Gema Garoa

El testimonio de la actriz conectó con el público; en las redes oficiales del programa de telerrealidad le dejaron mensajes de apoyo.

Garoa es una de las nominadas de esta semana, junto a cinco de sus compañeros. Esta temporada está viviendo momentos fuertes, como la salida reciente de Gala Montes.

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