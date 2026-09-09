¿Por qué Gala Montes abandonó “La Casa de los Famosos México” a dos días de su reingreso?

Vaya giro inesperado dio “La Casa de los Famosos México” la tarde del pasado 8 de septiembre, cuando la producción anunció la salida voluntaria de Gala Montes. El hecho se dio a tan solo 48 horas de su reingreso en busca de llevarse el gran premio de los $4 millones de pesos.

Fue por medio del canal oficial de WhatsApp del programa que se notificó sobre la decisión de la actriz y desestimó que la relación laboral concluyó en malos términos.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de la La Casa De Los Famosos Mx y, con ello, terminar su participación”, aclaró la producción del reality. “Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”.

Pese al anuncio, “La Casa de los Famosos México” no dio a conocer el motivo que la orilló a despedirse de sus compañeros, lo que causó una ola de especulaciones que se difundieron por medio de redes sociales.

Joanna Vega-Biestro y más periodistas aseguran que una agresión provocó la salida de Gala Montes

No pasó mucho tiempo antes de que las teorías sobre la salida voluntaria de Gala Montes comenzaran a inundar internet, especialmente luego de que los periodistas Jorge Carbajal, Joanna Vega-Biestro y Michelle Rubalcava pusieran sobre la mesa información sobre la última interacción de la actriz dentro de la casa.

De acuerdo con los comunicadores, la protagonista de “Diseñando tu Amor” habría sido sacada del proyecto tras experimentar una crisis de ansiedad por abstinencia, que pronto derivó en la agresión de un miembro del staff.

“Van por ella. Una de las personas que fue por ella, me cuentan, que no la vio bien y que le pidió buscar ayuda“, comentó Joanna Vega-Biestro en un live.

Por su parte, el periodista Michelle Rubalcava apuntó: “De por sí, todos la vimos muy rara. Todos la vimos cómo llegó con una actitud diferente, con la mirada un poco extraña, no a lo que estamos acostumbrados de Gala, y eso tuvo consecuencias“.

A pesar de estas declaraciones, la productora Rosa María Noguerón se ha mantenido al margen de emitir comentarios con respecto a la controversial salida de Gala Montes.

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