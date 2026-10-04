Yailin La más viral se fue de fiesta con Anuel AA y su nueva novia

Una inesperada reunión nocturna en República Dominicana volvió a poner a Yailin La Más Viral y Anuel AA en el centro de la conversación digital. La artista dominicana difundió a través de sus redes sociales una serie de videos en los que aparece disfrutando de una fiesta en compañía del cantante puertorriqueño y de la influencer colombiana Fabiana Buitrago, señalada en semanas recientes como la actual pareja del boricua.

En las grabaciones, la dominicana se mostró relajada y cercana tanto con Anuel como con la joven antioqueña. Los tres posaron abrazados frente a la cámara, bailaron y cantaron temas de música urbana durante la celebración. La sorpresiva sintonía entre Yailin y Buitrago desató una ola de comentarios entre los seguidores, quienes destacaron la madurez de la convivencia frente a las previsibles tensiones tras una ruptura mediática.

El festejo coincidió con otros indicios de acercamiento reportados en territorio dominicano, donde el intérprete de trap fue fotografiado al volante del característico Lamborghini rosa propiedad de Yailin. La imagen del boricua conduciendo el vehículo encendió las hipótesis sobre un posible retorno amoroso. Sin embargo, sectores cercanos señalan que el contacto fluido responde al vínculo familiar y a la crianza compartida de Cattleya, la pequeña hija que ambos tienen en común, nacida en marzo de 2023.

La trayectoria de la expareja ha estado rodeada de constante atención mediática desde su matrimonio civil en 2022 y posterior separación en febrero de 2023. Aunque tras su divorcio atravesaron marcados desacuerdos públicos por asuntos de manutención y trámites legales, con el paso del tiempo lograron un trato más coordinado en favor de la menor.

Por su parte, Fabiana Buitrago ha demostrado integrarse con naturalidad al entorno del cantante, habiendo compartido anteriormente en otros eventos con exparejas del artista.

Hasta el momento, ni Yailin ni Anuel AA han emitido declaraciones oficiales para confirmar una reconciliación sentimental.

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