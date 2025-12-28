La peculiar foto navideña de Yailin La Más Viral junto a Anuel AA

En un giro inesperado que ha dejado a la comunidad digital en shock, Jorgina Guillermo Díaz, conocida artísticamente como Yailin “La Más Viral”, volvió a convertirse en el centro de la conversación.

Con motivo de las festividades decembrinas, la cantante dominicana compartió una serie de fotos navideñas que incluyen una pieza que nadie vio venir: una fotografía familiar junto a su expareja, el trapero puertorriqueño Anuel AA, y su hija en común, Cattleya, generada con Inteligencia Artificial.

La imagen, hecha con IA, muestra una escena de aparente armonía frente a un árbol de Navidad, donde ambos artistas posan junto a la pequeña. Sin embargo, el detalle que ha encendido las alarmas de los internautas es la naturaleza de la foto.

Los seguidores de la cantante atribuyeron la necesidad de Yailin de recurrir a la IA debido a compleja relación entre ambos.

Además de la foto con Anuel, Yailin compartió otras fotos reales junto a su hija Cattleya, que acompañó con un emotivo mensaje.

“Hija querida, eres mi alegría diaria y mi mayor orgullo. Tu sonrisa ilumina mis días y tu corazón hace el mundo más bonito. Siempre recuerda cuánto te amo y lo especial que eres para mí”, escribió la cantante.

No obstante, el trasfondo de la publicación parece llevar un mensaje implícito sobre la paternidad, un tema que ha sido espinoso tras su separación de Anuel.

La relación entre Yailin y Anuel AA fue, en su momento, una de las más mediáticas del género urbano, marcada por un matrimonio repentino y una separación estrepitosa poco antes del nacimiento de Cattleya en marzo de 2023.

Desde entonces, la relación de los cantantes ha estado plagada de acusaciones cruzadas, indirectas en canciones y reclamos públicos sobre la ausencia por parte del reguetonero.

Esta “postal navideña”, creada con IA, llega meses después de que Yailin lanzara duras críticas hacia los “padres ausentes”.

