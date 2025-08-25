Yailin La Más Viral habló sobre su pelea callejera con una influencer

Tras su reciente pelea con la influencer dominicana Merisa Montás, Yailin La Más Viral habló públicamente sobre la pelea callejera que protagonizaron la semana pasada.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la cantante de “Bing Bong” contó que su discusión con Montás escaló a los golpes luego de que ella mencionara a su hija Cattleya.

“Le entré a golpes, normal, porque muchas estrías que tengo yo para tú estar hablando de mi hija”, dijo Yailin.

La cantante también se refirió a los comentarios que Montas hizo sobre su difunto padre.

“Mi padre se murió, yo sí tuve una familia. Yo soy una chamaquita que todo el mundo está azarándome, yo soy una chamaquita que lo que quiero es ver a mi familia crecer, a mi hija bien, ganarme lo mío”, expresó.

¿Cuándo ocurrió la pelea entre Yailin y Merisa Montás?

La pelea Yailin y Merisa Montás ocurrió el viernes 21 de agosto en la Zona Colonial de Santo Domingo y fue captada en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El origen del altercado fue una serie de comentarios hechos por Barbilla Roja en su pódcast ¿Qué tú opinas? y en apariciones públicas, en las que hizo comentarios despectivos sobre la hija de Yailin, Cattleya, lo que desató la reacción violenta de la cantante.

En los videos del altercado se observa cómo la discusión escaló a golpes. Yailin expresó con rabia: “Te di tu trompada y no hiciste nada, ya te rompí la boca para que dejes de estar hablando”.

Por su parte, Montás negó haber realizado los comentarios que Yailin aseguran motivaron la pelea.

