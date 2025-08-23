Yailin La Más Viral protagonizó pelea callejera con influencer en República Dominicana

Yailin La Más Viral protagonizó una pelea callejera con la influencer dominicana Merisa Montás, conocida como Barbilla Roja, en la Zona Colonial de Santo Domingo, República Dominicana.

La pelea ocurrió el viernes 21 de agosto en la Zona Colonial de Santo Domingo y fue captada en en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El origen del altercado fue una serie de comentarios hechos por Barbilla Roja en su pódcast ¿Qué tú opinas? y en apariciones públicas, en las que hizo comentarios despectivos sobre la hija de Yailin, Cattleya, lo que desató la reacción violenta de la cantante.

En los videos del altercado se observa cómo la discusión escaló a golpes. Yailin expresó con rabia: “Te di tu trompada y no hiciste nada, ya te rompí la boca para que dejes de estar hablando”.

En una transmisión en vivo posterior, Yailin defendió su reacción explicando que el punto de quiebre fue la alusión a su hija y su historia personal, afirmando que hablar de hijos es muy delicado: “Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es que su papá se le muera”, dijo.

Yailin también aprovechó para reivindicar su origen humilde, diciendo que aunque haya alcanzado fama internacional, no siente vergüenza de sus raíces y que su pasado en el barrio es parte de su identidad.

Por su parte, Barbilla Roja negó haber hecho los comentarios que motivaron la pelea y hasta ahora no ha hecho declaraciones sobre el altercado.

Este episodio ha generado gran controversia y ha dividido opiniones en redes sociales, entre quienes apoyan a Yailin por defender a su familia y quienes critican el uso de la violencia como respuesta.

