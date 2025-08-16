Yailin La Más Viral sorprende con una confesión sobre su orientación sexual

Yailin La Más Viral acaparó nuevamente la atención de sus fans, pero esta vez no por su música, sino por una revelación personal muy significativa.

En una conversación en el reality La casa de Alofoke, Yailin sorprendió a sus seguidores al hablar por primera vez sobre su orientación sexual y confesar que es bisexual.

Durante la conversación, la cantante dominicana explicó que este momento se ha sumergido en un largo proceso de autoconocimiento y aceptación. “Ha sido un camino difícil, pero finalmente puedo ser yo misma sin miedo ni vergüenza”, expresó con emoción la artista.

@wendy.marte641 Con sus propias Boca Yailin confirma que le gustan los hombres y las mujeres que bien ♬ sonido original – Wendy Marte

Señaló que en su entorno hay mucha diversidad, pero que en la industria musical y en la sociedad en general todavía existen tabúes que dificultan que muchas personas vivan su sexualidad plenamente.

La intérprete también destacó la importancia de visibilizar estas realidades para que quienes atraviesan situaciones similares encuentren apoyo y fortaleza. “No estamos solos, y todos merecemos respeto sin importar a quién amemos o cómo nos identifiquemos”, agregó.

Tras la confesión, sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración tanto de fans como de colegas del medio artístico. Muchos celebraron su valentía y la honradez con la que ha decidido compartir una parte tan íntima de su vida.

Seguir leyendo:

· La dura confesión de Yailin La Más Viral: “Quería quitarme la vida”

· Adiós al pelo corto: Yailin La Más Viral estrena nuevo look

· El sentido mensaje que Yailin La Más Viral le dedicó a su padre