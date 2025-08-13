Yailin La Más Viral incursionará en la moda

Yailin La Más Viral incursionará en el mundo de la moda con una alianza estratégica con la reconocida marca Ethika.

La colaboración entre la cantante dominicana y la marca de ropa fue anunciada durante el Desfile del Día de la República Dominicana en Nueva York.

La artista dominicana, conocida por su estilo audaz y su éxito viral “Chivirika”, será la fuerza creativa detrás de esta alianza, aportando su influencia cultural y un estilo característico que fusiona colores vibrantes, estampados llamativos y una feminidad sin complejos.

La colaboración busca lanzar colecciones especiales a finales de este año y en 2026, incluyendo piezas que empoderen a las mujeres para que se sientan seguras y auténticas.

Ethika destaca que esta unión no es solo comercial, sino un puente cultural que celebra la herencia dominicana.

La alianza también contempla lanzamientos escalonados, con una colección limitada prevista para finales de este año, el debut completo en el primer trimestre de 2026 y una edición conmemorativa especial en el Día de la Madre de 2026.

Este proyecto marca un paso clave en la carrera de Yailin, posicionándola no solo como una estrella musical sino como un ícono de estilo que redefine la moda urbana latina.

Seguir leyendo:

· La dura confesión de Yailin La Más Viral: “Quería quitarme la vida”

· Adiós al pelo corto: Yailin La Más Viral estrena nuevo look

· El sentido mensaje que Yailin La Más Viral le dedicó a su padre