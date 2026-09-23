Agresión sexual: arrestan a sospechoso hispano en el sur de California

Un hombre hispano del sur de California fue arrestado como sospechoso de una presunta agresión sexual contra una adolescente de 14 años.

Saúl Estrada Muñoz, de 27 años y residente de Santa Bárbara, fue identificado como presunto responsable de la agresión contra la joven.

Persistent investigative work by Santa Barbara County Sheriff’s detectives has led to the arrest of a suspect in connection with the 2025 sexual assault of a 14-year-old girl near Carpinteria Avenue and Via Real in Carpinteria. Read more here: https://t.co/nkHuJuINmI — SB Sheriff's Office (@sbsheriff) September 22, 2026

El incidente ocurrió en marzo de 2025, cuando la víctima, de 14 años, caminaba hacia su domicilio cerca de la intersección de Casitas Pass Road y Vía Real, en la localidad de Carpinteria.

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Las autoridades dijeron que el sospechoso se acercó de repente a la adolescente y, mientras la amenazaba con un cuchillo, la agredió sexualmente en una zona ajardinada cercana a un carril de bicicletas. Tras cometer el ataque, el hombre escapó del lugar.

Después de investigar el caso y de recabar pruebas forenses que se enviaron para su análisis de ADN, los detectives establecieron una causa probable y obtuvieron una orden de arresto contra Estrada Muñoz.

Saúl Estrada Muñoz permanece bajo custodia con una fianza de $1 millón de dólares. Crédito: Oficina del Sheriff del condado de Santa Bárbara | Cortesía

El hispano fue detenido el 21 de septiembre de 2026 en la cuadra 300 de West Arrellaga Street, en Santa Bárbara.

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Estrada Muñoz fue arrestado bajo sospecha de violación, secuestro con fines de violación y amenazas criminales.

La orden de arresto también incluía la acusación de que el hombre utilizó un arma mortal mientras cometía la agresión sexual.

“La Oficina del Sheriff reconoce la valentía de la víctima al denunciar la agresión y participar en la investigación”, dijeron las autoridades en un comunicado.

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“Dado que la víctima es menor de edad y este caso involucra acusaciones de agresión sexual, no se divulgará información adicional que permita identificarla“, agregaron.

El hispano fue ingresado en la cárcel principal del condado de Santa Bárbara, donde permanece bajo custodia con una fianza de $1 millón de dólares.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso de agresión sexual, debe llamar a los detectives de la Oficina del Sheriff del condado de Santa Bárbara al 805-681-4150.

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