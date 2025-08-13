Oficial hispano acusado de agresión sexual en Riverside

Un oficial de policía hispano del condado de Riverside está bajo custodia como sospechoso de cometer agresiones sexuales en contra de varias víctimas mientras estaba dentro y fuera de servicio.

El oficial del Departamento de Policía de Menifee, identificado como Juan Pesina, de 31 años y residente de Menifee, fue acusado de delitos, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Sexual Assault by On-Duty Police Officer https://t.co/Jc70Ca7Rts — Riverside County Sheriff (@RSO) August 13, 2025

De acuerdo con una investigación interna, Pesina fue identificado como sospechoso de una agresión sexual que fue denunciada el 22 de julio en relación con una acusación en contra de un agente de la policía de Menifee.

El Departamento de Policía de Menifee solicitó a la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside una investigación independiente para garantizar la imparcialidad en el caso.

Pesina fue acusado inicialmente de agredir sexualmente a una persona durante una investigación en la que se encontraba en servicio.

El oficial Juan Pesina fue identificado como sospechoso tras una investigación interna. Crédito: Oficina del sheriff del condado de Riverside | Cortesía

Posteriormente, los detectives descubrieron más víctimas en incidentes que ocurrieron en el condado de Riverside entre 2023 y 2024, cometidos supuestamente por el oficial hispano.

Presuntamente, Pesina se encontró con esas víctimas tanto cuando estaba en servicio como fuera, según informaron las autoridades.

Tras las investigaciones, se ejecutaron órdenes de registro tanto en el domicilio de Pesina como en su lugar de trabajo, sitios donde se encontraron pruebas adicionales en relación con las agresiones sexuales, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Menifee.

Pesina fue arrestado al mediodía de este martes 12 de agosto y fichado en el Cois Byrd Detention Center, acusado de múltiples delitos graves, según las autoridades.

Mientras continúa la investigación, al oficial hispano se le impuso una licencia administrativa. No se dieron a conocer más detalles ni las identidades de las víctimas.

Los detectives creen que podría haber víctimas adicionales que supuestamente fueron agredidas por Pesina y que todavía no se han presentado a denunciarlo.

“El Departamento de Policía de Menifee mantiene su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y los más altos estándares de integridad en la aplicación de la ley”, declaró un portavoz de la policía en el comunicado.

“Tomamos muy en serio todas las denuncias de mala conducta y seguiremos cooperando plenamente con las autoridades investigadoras”, agregó el portavoz.

Si alguna persona tiene información adicional sobre este caso, puede llamar al detective Andrade, del sheriff del condado de Riverside, al 951-955-1701, e indicar el número de caso MB25-205-0002.

