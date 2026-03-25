Sospechoso de secuestrar a dos estudiantes de UCLA bajo custodia

Un hombre de Santa Mónica, quien fue arrestado como sospechoso de secuestrar a dos estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fue puesto en libertad después de pagar una fianza, antes de ser acusado de una agresión sexual en 2025, informó la policía de la universidad.

Alexander Schecter, de 24 años. fue detenido inicialmente el 12 de marzo por presuntamente secuestrar brevemente a dos universitarias cuatro días antes en la cuadra 500 de Landfair Avenue.

UCLAPD detectives arrested Alexander Schecter, 24, of Santa Monica on suspicion of sexual assault, kidnapping & additional crimes.



Detectives are seeking additional victims. Contact UCLAPD Investigations: 310-825-9371.



🔗Read more: https://t.co/dREtjb3oZb pic.twitter.com/0Hd6XCy2Ke — UCLA Police Department (@UCPDLA) March 24, 2026

Las dos estudiantes estaban siendo dejadas en la zona aproximadamente a las 3:00 a.m. del 8 de marzo, cuando presuntamente el sospechoso les impidió descender de su vehículo y las amenazó.

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De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de UCLA, las dos víctimas permanecieron en el vehículo por miedo mientras el sujeto conducía aproximadamente media milla (800 metros) hasta la cuadra 400 de Gayley Avenue.

En un momento, las dos estudiantes lograron salir del automóvil y escapar del sospechoso, según la policía de la UCLA.

Schecter, quien no tiene ninguna relación con la UCLA, fue detenido el 12 de marzo por cargos de secuestro y detención ilegal en ese caso. Fue fichado y posteriormente liberado ese mismo día tras el pago de una fianza.

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Cuando los detectives continuaron con la investigación, encontraron evidencias que vinculaban a Schecter con una agresión sexual que ocurrió la madrugada del 12 de octubre de 2025 en el área de Venice Boulevard y Clarington Avenue, en Los Ángeles.

La policía de UCLA tomó la responsabilidad principal de la investigación, confirmó la agresión y procedió a un segundo arresto de Schecter, el viernes 20 de marzo en su domicilio de Santa Mónica, por los cargos adicionales.

El sospechoso, acusado de cinco cargos graves, fue trasladado al centro penitenciario Twin Towers, del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, donde permanece bajo custodia con una fianza de $600,000 dólares.

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El caso se remitirá a la fiscalía del condado de Los Ángeles para que se considere su presentación ante los tribunales.

Los investigadores no descartaron que pudiera haber más casos no denunciados relacionados con el sospechoso, por lo que pidieron a posibles víctimas que se presentaran para realizar sus denuncias.

Si alguna persona cree haber sido víctima de Schecter o tiene información relacionada con este caso, puede comunicarse con la División de Investigaciones del Departamento de Policía de la UCLA al 310-825-9371.

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