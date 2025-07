Inmigrante finge secuestro y ahora enfrenta cargos federales y deportación

La historia de Yuriana Julia Peláez Calderón, de 41 años, conmovió a toda la comunidad inmigrante de Los Ángeles por su presunto secuestro por parte de dos enmascarados, el miércoles 25 de junio.

La historia y el destino de Yuriana dio un giro de 180 grados: ella nunca fue secuestrada. Toda su historia fue falsa, pero tuvieron que pasar varias semanas para saber la verdad.

Ella inventó todo y ahora enfrenta cargos federales que podrían significarle hasta cinco años de prisión federal por conspiración y otros cinco años por el cargo de declaraciones falsas.

Yuriana Julia Peláez Calderón, una inmigrante mexicana en situación irregular en los Estados Unidos, supuestamente permaneció en custodia de unos agentes encapuchados de inmigración.

“Todo era falso”, anunció el Departamento de Justicia. Ella permanece detenida a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal.

“Calderón y otros fingieron el secuestro y sabían que ella estaba a salvo. Por lo tanto, existe causa probable para concluir que [Yuriana Julia] Calderón cometió actos de conspiración contra los Estados Unidos y falsa declaración a agentes federales”, indica la demanda en su contra, la cual fue presentada hace unos días en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para la División Central de California.

“Engaño bien orquestado”

La mujer había reportado por teléfono su “secuestro” a sus propias hijas y familiares, quienes, de hecho, hicieron un reporte al Departamento de policía de Los Ángeles (LAPD)

La presunta desaparición forzada de la mujer propició inclusive una conferencia de prensa, protestas en la vía pública y una recaudación donde se solicitaron donativos de dinero a través de GoFundMe. La meta inicial era $4,500, pero solo obtuvieron $80.00

Se espera que Calderón, quien ahora se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, comparezca por primera vez en las próximas semanas ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

Según una declaración jurada presentada junto con la denuncia, un abogado que representaba a la familia de Calderón ofreció una conferencia de prensa el 30 de junio para anunciar que Calderón había sido “secuestrada” cinco días antes en el estacionamiento de un restaurante Jack in the Box en el centro de Los Ángeles.

“La retórica peligrosa de que los agentes del ICE están ‘secuestrando’ a inmigrantes indocumentados está siendo difundida imprudentemente por políticos y repetida en los medios de comunicación para exacerbar al público y desacreditar a nuestros valientes agentes federales”, declaró el fiscal federal Bill Essayli.

La mentira de los encapuchados

La noche del 26 de junio, supuestamente un americano “de buen corazón”, le permitió a la mujer llamar a un familiar.

Yuriana Julia Peláez Calderón aseguró que dos hombres encapuchados en camionetas con vidrios polarizados la perseguían por la avenida Alameda. Uno adelante y otro atrás.

Aseguró en aquella llamada que conversaba con un compañero de trabajo, quien le dio instrucciones de estacionarse en un lugar público y alumbrado.

Eran las 8:15 p.m. cuando ella se dirigió al Jack in the Box, ubicado en el 1415 sur de la calle Alameda, donde la arrestaron y la llevaron a un rumbo desconocido.

“El amigo de mi mamá escuchó cuando ella les dijo: No me vayan a hacer daño, y después de eso le colgaron la llamada y desconectaron su celular”, dijo el sábado 28 de junio Angeline, la hija mayor de Yuriana Julia, en una entrevista con La Opinión.

Dos días más tarde, el abogado de la familia expresó en rueda de prensa que Yuriana Julia había sido llevada a San Ysidro, donde fue presentada ante personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y se le presentaron los documentos de auto deportación voluntaria.

El abogado declaró entonces que Calderón se negó a firmar los documentos y exigió hablar con un juez y un abogado. En respuesta, “fue castigada y enviada a una bodega en un lugar no revelado”.

La encontraron en Bakersfield

El 2 de julio de 2025, el detective Omar Franco del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), informó al agente especial supervisor de HSI (SSA), Michael Browning, que el 26 de junio de 2025, el cómplice 1 presentó una denuncia de desaparición ante el LAPD.

El 3 de julio, cuando Yuriana Calderón supuestamente seguía desaparecida y los agentes federales se preocuparon al confirmar que ella no estaba bajo custodia de inmigración, lo cual informaron a la hija,

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) comenzó a buscarla durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

El 5 de julio, agentes de HSI la localizaron en el estacionamiento de un centro comercial en Bakersfield, donde fue arrestada.

De acuerdo con las autoridades, la mujer continuó afirmando falsamente que fue secuestrada por hombres enmascarados y que la mantuvieron bajo custodia con otras personas.

Descubrieron, además, que en todas las llamadas hechas a su hija y familiares, el número fue ocultado intencionalmente para que pareciera desconocido.

Las llamadas eran hechas desde su propio iPhone, incluyendo una donde Yuriana Julia aseguró a sus familiares que la habían llevado a una bodega de San Clemente.

Según una declaración hecha a las autoridades por parte de la hija de Yuriana Julia, su madre estaba en una bodega junto con otros hombres y mujeres.

Sin embargo, en la demanda, una declaración de un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indica que lo dicho por la hija y el abogado “no se ajusta a las prácticas de vivienda del DHS, que exigen que hombres y mujeres estén alojados por separado”.

“Esto me generó mayor preocupación por el hecho de que Calderón estuviera retenida contra su voluntad sin autorización legal”, es decir, que en realidad sí había sido secuestrada.

Los videos no mienten

No obstante, las grabaciones de video de vigilancia, -incluyendo un video de Calderón saliendo del estacionamiento de Jack in the Box y subiéndose a un sedán cercano- así como los registros telefónicos, demuestran que ella inventó toda la historia, dijeron las autoridades federales.

Presumiblemente, Yuriana Julia Calderón y su familia sabían que las fuerzas del orden la buscaban y temían por su seguridad, pero ella ni su familia dijeron nada.

En cambio, la inmigrante mexicana creó lo que las fuerzas del orden consideran fotos inventadas de su “rescate”, simulando que había sufrido abusos mientras estaba bajo custodia de ICE.

Además de poner en jaque a las autoridades federales, en la demanda se indica que la mujer planeaba ofrecer una conferencia de prensa el 6 de julio para aumentar las donaciones a la página de GoFundMe y obtener otros beneficios.

“Desviar recursos cruciales de las fuerzas del orden no solo es imprudente e irresponsable, sino que también pone en peligro a la comunidad”, declaró Eddy Wang, agente especial a cargo de HSI Los Ángeles.

“Desde principios de julio, mi oficina invirtió tiempo y recursos valiosos en esta investigación de presunto secuestro, solo para descubrir que era un engaño”.

Wang destacó que el verdadero costo de un fraude como el cometido por Yuriana Julia Peláez Calderón representaba fentanilo no incautado, realizar investigaciones para retirar a depredadores infantiles de las comunidades e ir al rescate de las víctimas de trata de personas “porque las fuerzas del orden redirigieron recursos para rescatar a la acusada”.

Aseguró también que las denuncias de actividad delictiva serán investigadas exhaustivamente por HSI y sus aliados en las fuerzas del orden, y que quienes incurran en fraude y engaño serán procesados con todo el rigor de la ley.

Ciaran McEvoy, portavoz del Departamento de Justicia, expresó que no podía dar cifras de denuncias falsas de secuestros, “pero las fuerzas del orden siempre están al tanto de quienes inventan historias”.

“Esta historia [de Yuriana Julia Calderón] fue más elaborada que la mayoría: conferencia de prensa, cobertura mediática, etcétera”.

2da nota

Autoridades identifican al responsable de atropello masivo

Fernando Ramírez, de 29 años, enfrenta cargos por agresión con arma letal; la policía de Los Ángeles busca al sujeto que disparó al conductor

Ricardo Roura

El conductor que atropelló a una multitud y que recibió un balazo tras el incidente que ocurrió la madrugada de este sábado en East Hollywood, fue identificado por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Las autoridades identificaron a Fernando Ramírez, de 29 años, como el presunto responsable de arrollar, al parecer intencionalmente, a una multitud frente a un centro nocturno dejando a siete personas gravemente heridas y al menos a 23 más lesionadas.

El LAPD informó que el hombre hispano, quien permanece hospitalizado, enfrenta cargos por agresión con un arma letal que probablemente cause lesiones corporales graves.

Alrededor de las 2:00 a.m. de este sábado, oficiales del LAPD respondieron a los informes sobre una agresión con arma mortal en el área de la intersección de Vermont Avenue y Santa Mónica Boulevard, en East Hollywood.

“Cuando llegaron los oficiales, encontraron al conductor siendo agredido por transeúntes y determinaron que había sufrido una herida de bala“, dijo la policía de Los Ángeles en un actualización informativa.

Según el sargento del LAPD Travis Ward, el conductor recibió un balazo después del atropello, por lo que fue trasladado a un hospital, donde fue operado por la lesión. El LAPD dijo que por esa razón no pudo determinar si el sospechoso se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Policía busca al pistolero

La policía de Los Ángeles describió al sospechoso del disparo como un hombre hispano, de aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de estatura, con un peso aproximado de 190 libras, calvo, que vestía una camiseta azul y posiblemente armado con un revólver plateado.

El sujeto escapó del lugar a pie y fue visto por última vez rumbo al oeste desde Vermont Avenue, dijeron las autoridades.

“Estamos trabajando estrechamente con las fuerzas del orden para garantizar que el responsable de este horrible acto rinda cuentas plenamente“, dijeron representantes de The Vermont Hollywood, informando que el incidente ocurrió afuera de su local.

Las imágenes en el lugar mostraron a un vehículo gris con severos daños y escombros esparcidos por el suelo, mientras que los paramédicos atendían a personas que se encontraban sentadas sobre mantas en el suelo.

“¡Dios mío! Mira a la chica de ahí abajo, no se mueve. Hay una chica ahí que no se mueve”, expresó un testigo entre lágrimas, según un video publicado en la aplicación Citizen.

“Estábamos en el club, de pie, como cinco personas detrás, y escuchamos un fuerte estruendo, así que todos empezamos a agacharnos. Pensamos que eran disparos. Miramos hacia afuera del club y vimos un auto estrellarse contra la multitud”, dijo otro testigo.

Después del atropello, en un video se observa a un grupo de transeúntes cuando sacan del vehículo al hombre hispano antes de ser agredido, mientras que en otra grabación se ve cuando el sujeto tiene las manos atadas a la espalda y es golpeado por varias personas.

Según la cadena NBC, el Centro Médico Presbiteriano de Hollywood informó que ingresó a varias personas con heridas leves y que se encontraban en condición estable, sin precisar el número de pacientes.

El oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Adam VanGerpen, dijo que el vehículo chocó contra un carrito de tacos antes del atropello de las personas que se encontraban afuera del club nocturno.

El LAFD informó, en un comunicado aparte, que siete personas se encontraban en estado crítico y seis más en estado grave, mientras que otras 10 recibían atención médica por diversas lesiones, en tanto que siete personas se negaron a ser trasladadas a un hospital.

Según un recuento preliminar del LAPD, se indicó que 18 mujeres y 12 hombres sufrieron lesiones durante el incidente, con edades comprendidas entre los 25 y 30 años.