Dos hispanos condenados a prisión por secuestro y agresión sexual en Orange

Dos hispanos fueron condenados a prisión por estar vinculados con el secuestro y la agresión sexual de una mujer que caminaba hacia su hogar en el centro de Huntington Beach, en el condado de Orange.

Florentino Contreras Bacilio, de 52 años, y Ángel Lópezevaristo, de 34, ambos residentes de Long Beach, habían sido acusados de secuestrar a una mujer de 27 años el 6 de junio de 2021, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Orange.

De acuerdo con los fiscales, cuando los dos hombres conducían, observaron a la víctima poco antes de la medianoche. La mujer estaba hablando por teléfono, la sometieron y la metieron a la fuerza en su vehículo.

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Cuando la mantenían secuestrada, los dos hispanos la amordazaron, la estrangularon y abusaron sexualmente de ella, según informaron los fiscales, quienes mencionaron que la mujer, durante la agresión, perdió el conocimiento.

Tras recuperar la conciencia e intentar defenderse, los dos hombres la arrojaron del vehículo en la Pacific Coast Highway, justo al sur de Warner Avenue.

Una vez liberada, la mujer detuvo a un automovilista que pasaba por el lugar, quien se comunicó con el Departamento de Policía de Huntington Beach.

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Posteriormente, el 10 de junio de 2021, los detectives ubicaron a los dos sujetos y los arrestaron.

Durante el juicio, los fiscales mostraron al jurado un video de vigilancia en el que se observa a los dos hombres arrastrando a la mujer hacia su camioneta mientras la víctima gritaba pidiendo ayuda, según informó el “Orange County Register”.

El fiscal adjunto Thomas Farnell declaró que los atacantes sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando arrastraron a la víctima de los pies y de los brazos hasta su vehículo.

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Farnell dijo que la víctima fue golpeada repetidamente en el rostro mientras luchaba y gritaba cuando era agredida.

Los fiscales mencionaron que la mujer se encontraba celebrando el cumpleaños de una amiga en un restaurante del centro de Huntington Beach, una zona que solía caminar habitualmente debido a que vivía cerca.

De acuerdo con los informes, los dos hispanos trabajaban en un restaurante Louis Burger en Long Beach y la noche en que cometieron el secuestro decidieron tomar algo después del trabajo en Huntington Beach.

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El 22 de noviembre de 2024, Lópezevaristo se declaró culpable de los cargos graves de agresión sexual, con agravantes por secuestro y lesiones corporales serias durante un delito de este tipo. Fue condenado a una pena de entre 30 años y cadena perpetua.

El 23 de febrero de 2026, tras un juicio de dos semanas, Contreras Bacilio fue declarado culpable de secuestro con fines sexuales y de otros cargos graves.

El 13 de marzo, el hispano fue condenado a una pena de entre 15 años y cadena perpetua, y se le ordenó registrarse como delincuente sexual de por vida.

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“Ser secuestrada en la calle, amordazada y agredida sexualmente es una pesadilla“, expresó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Todd Spitzer.

“Esa pesadilla se convirtió en realidad para esta víctima y, afortunadamente, por la gracia de Dios, sobrevivió. Ninguna mujer debería vivir con el temor de que un simple paseo a casa la lleve al horror que ella se vio obligada a soportar”, agregó el fiscal.

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