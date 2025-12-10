Influencer acusado de agresión sexual contra dos mujeres en Los Ángeles

Un influencer de las redes sociales y cantante de rap fue acusado de cargos de violación grave por presuntamente agredir sexualmente a dos mujeres, anunció este martes la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Clinton Adams, conocido como”Clintnlord” en las redes sociales, fue acusado de tres delitos graves de violación forzada y un delito grave de agresión con intención de cometer violación.

Felony charges have been filed against social media influencer and hip-hop artist Clinton Adams, known online as “Clintnlord,” for allegedly sexually assaulting two women he lured to a vacant area impacted by January wildfires. pic.twitter.com/EpnZEDafCF — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) December 10, 2025

Adams, de 32 años y residente de Northridge, tiene 376,000 seguidores en Instagram y cerca de 155,000 en TikTok.

Sigue leyendo: Fiscalía opta por no solicitar la pena de muerte para el homicida de actor de Hollywood

La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo que Adams, presuntamente, atacó sexualmente a dos mujeres, a quienes atrajo a una zona baldía afectada por los incendios forestales de enero.

Clinton Adams está bajo custodia con una fianza de $1,475,000 dólares. Crédito: Fiscal del condado de Los Ángeles | Cortesía

Según los fiscales, los ataques supuestamente se cometieron en incidentes separados durante el verano.

“Estas acusaciones describen ataques predatorios perpetrados en una zona aún afectada por las secuelas de los incendios forestales de enero“, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado.

Sigue leyendo: 24 empleados del condado de Los Ángeles acusados de fraude

“Aprovecharse de un desastre histórico y causar graves daños a dos mujeres es despreciable. Estas mujeres demostraron valentía al denunciar sus agresiones“, agregó.

El fiscal mencionó que los investigadores no descartan que pudiera haber más víctimas de Adams en ataques similares.

Hochman animó a que si alguna persona cree haber sido víctima o puede ser testigo de algún incidente, se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles para presentar una denuncia.

Sigue leyendo: Acusan a padre y madrastra del asesinato de bebé de 14 meses en Long Beach

“Los fiscales de nuestra División de Delitos Sexuales investigarán este caso con todos los recursos necesarios para buscar justicia, proteger al público y garantizar que el acusado rinda cuentas plenamente”, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles.

Durante la audiencia de lectura de cargos, el 21 de noviembre, Adams se declaró no culpable de los cargos. La audiencia preliminar está programada para el 21 de enero de 2026. Está bajo custodia, con una fianza de $1,475,000 dólares.

En caso de ser declarado culpable, Adams puede enfrentar una posible sentencia de entre 90 años a cadena perpetua.

Sigue leyendo: Fiscalía acusa a latino por cerrar freeway de Los Ángeles para filmar video

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, puede comunicarse con el oficial Lee, del LAPD, al 213-473-0420.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477.

Sigue leyendo:

· Tres hombres son acusados del asesinato de la cantante ‘DELAROSA’ en Los Ángeles

· Policía hispano acusado de robar dinero en paradas de tráfico en Los Ángeles

· Condenan a padres por el asesinato de sus dos hijos en Los Ángeles