Policía hispano acusado de robar dinero en paradas de tráfico en Los Ángeles

Un oficial del Departamento de Policía de West Covina fue acusado de robar dinero en efectivo a automovilistas durante paradas de tráfico, anunció este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

El oficial José Antonio García, de 38 años, enfrenta la posibilidad de cuatro años de prisión en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, dijo el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa.

Felony charges have been filed against West Covina Police Officer Jose Garcia of Long Beach for allegedly stealing cash from motorists during traffic stops beginning in 2024. pic.twitter.com/GvBlOr30om — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) November 26, 2025

García, residente de Long Beach y quien trabajaba para la policía de West Covina, presuntamente se apoderó de $1,000 dólares durante tres paradas de tráfico que ocurrieron entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

Sigue leyendo: Condenan a padres por el asesinato de sus dos hijos en Los Ángeles

En el primero de los casos, el 21 de septiembre de 2024, García ordenó una parada de tráfico, registró el vehículo de la víctima y presuntamente le robó $600 dólares en efectivo de su billetera antes de arrestar al conductor.

Poco más de dos meses después, el 23 de noviembre, el oficial de policía presuntamente robó $100 dólares de la mochila de un pasajero durante otra parada de tráfico. El conductor y los ocupantes del vehículo fueron liberados después de una advertencia verbal.

El 8 de febrero de 2025, García llevó a cabo una tercera parada de tráfico y registró el vehículo de la víctima, a quien presuntamente hurtó $300 dólares que había en la consola central. El conductor fue puesto en libertad tras una advertencia verbal.

Sigue leyendo: Condenan a dos hombres de Los Ángeles por crimen de hispanas en 2015

“Robar a las mismas personas a quienes juras proteger es una profunda traición a la insignia“, expresó el fiscal Nathan Hochman en el comunicado de prensa.

“Cuando un oficial convierte las detenciones de tráfico rutinarias en oportunidades de robo, para su propio beneficio, socava la confianza pública y pone en peligro la integridad de nuestro sistema judicial“, agregó.

Hochman mencionó que utilizarán todos los recursos legales para garantizar que el oficial rinda cuentas por los presuntos abusos de poder, y advirtió que no dudarán en exigir responsabilidades a cualquier agente del orden público por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

Sigue leyendo: Detenido por doble homicidio tras encuentros vía aplicación en Los Ángeles

García está acusado de un delito grave por malversación de fondos públicos y un delito grave por hurto mayor por apropiación indebida, además de dos delitos menores por hurto menor.

El oficial hispano fue puesto en libertad con la promesa de comparecer el 28 de enero de 2026 ante un tribunal para la lectura de cargos en el Departamento 4 del Juzgado de West Covina.

“Si bien apoyamos plenamente el debido proceso, cualquier conducta delictiva por parte de un agente, en particular la relacionada con el robo o el abuso de confianza pública, es inaceptable y socava nuestra misión“, aseguró el jefe del Departamento de Policía de West Covina, Antonio Cortina.

Sigue leyendo: Hispano de Los Ángeles sentenciado a 150 años en prisión por triple asesinato

“Nos preocupa profundamente que un agente haya violado la confianza pública y los principios fundamentales de la policía. Nos comprometemos a garantizar la rendición de cuentas”, agregó el jefe de policía.

En caso de ser declarado culpable de los cargos, el oficial de policía hispano enfrenta hasta cuatro años de prisión estatal y una pena de cárcel adicional de un año consecutivo.

Sigue leyendo:

· Niegan la libertad condicional a los dos hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1989

· Fiscal de Los Ángeles se opone a liberar a los hermanos Menéndez

· Asesino de mujer hispana en Long Beach sentenciado a 358 años de prisión