Condenan a dos hombres de Los Ángeles por crimen de hispanas en 2015

Dos hombres de Los Ángeles fueron condenados por el asesinato de dos adolescentes hispanas que cometieron en 2015, cuando los culpables también eran jóvenes.

José Antonio Echeverría y Dallas Stone Pineda cometieron los crímenes de Briana Nicole Gallegos, de 17 años, y Gabriela Calzada, de 19, el 27 de octubre de 2015. Hace 10 años, Echeverría tenía 18 años, mientras que Pineda contaba con 17 años.

A jury has found Jose Antonio Echeverria also known as Klepto and Dallas Stone Pineda aka Trippy guilty of all charges and allegations in the 2015 murders of two teenage girls whose bodies were discovered near a hiking trail in Montecito Heights. pic.twitter.com/r2QKzBkkan — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) September 30, 2025

Las autoridades dijeron que los dos asesinatos se cometieron en un ataque que fue motivado por las pandillas.

Echeverría, alias “Klepto”, y Pineda, alias “Trippy”, dispararon a una de las jovencitas y apalearon a las dos mujeres hasta matarlas con una piedra en el Ernest E. Debs Regional Park, en el área de Montecito Heights.

Los cuerpos de Briana y Gabriela fueron encontrados al día siguiente por una persona que paseaba con perros.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los fiscales dijeron que las jóvenes eran conocidas y “específicamente buscadas” por Echeverría y Pineda.

Los dos sujetos de Los Ángeles fueron condenados este martes 30 de septiembre por un jurado por dos cargos de asesinato en primer grado y circunstancias especiales de acecho y asesinato de múltiples víctimas, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

“Estos brutales asesinatos truncaron la vida de dos adolescentes y dejaron a sus familias devastadas”, dijo el fiscal de distrito Nathan Hochman.

“Este veredicto hace justicia a las víctimas, y quiero agradecer a nuestra División de Homicidios de Pandillas, en particular a los fiscales adjuntos David Ayvazian y Stephen Lonseth, por su incansable labor en la investigación de este caso”, agregó el fiscal de distrito.

Se tiene previsto que los dos sujetos sean sentenciados el 11 de diciembre en el Departamento 107 del Centro de Justicia Penal Foltz ante el juez George Lomelí, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Los dos residentes de Los Ángeles enfrentan una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Echeverría y Pineda se encuentran bajo custodia de las autoridades en la Cárcel Central de Hombres, en Los Ángeles.

