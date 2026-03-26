Un hombre de Texas mató a una joven de 16 años porque la había dejado embarazada

Un tribunal de Texas sentenció a Cody Arnold a 34 años de prisión por el asesinato de Katelynn Stone, una joven de 16 años a quién temía haber dejado embarazada.

El crimen ocurrió en 2022 en las afueras de Beaumont y, según fiscales, fue planeado junto a su amante, según documento reseñados por el portal KBMT.

Temían consecuencias por embarazo

De acuerdo con la investigación, Stone vivía con Arnold y en algún momento dio positivo a una prueba de embarazo.

La situación generó temor en Arnold y su pareja, Chelsea Shipp, quienes creían que él podría enfrentar graves consecuencias legales por la relación con una menor.

Según los fiscales, ambos pasaron el fin de semana previo al asesinato consumiendo drogas mientras discutían cómo llevar a cabo el crimen.

El día de los hechos, Shipp habría disparado contra la joven mientras dormía, según declaraciones recogidas en la investigación.

Intento de ocultar el crimen

Tras el asesinato, Arnold cubrió la cabeza de la víctima con una bolsa, alegando que no quería ver el cuerpo.

El crimen fue descubierto al día siguiente, cuando las autoridades acudieron a la vivienda tras recibir un aviso sobre un posible homicidio.

Arnold fue arrestado poco después, mientras que Shipp fue detenida días más tarde.

Testigos indicaron que la mujer confesó el crimen a varias personas, afirmando que había disparado contra la adolescente.

Shipp ya había aceptado un acuerdo con la fiscalía y fue condenada a 40 años de prisión.

Por su parte, Arnold recibió una sentencia de 34 años tras ser declarado culpable.

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