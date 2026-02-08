Mujer en Texas atacó brutalmente a su pareja con un martillo y lo dejó morir en una Iglesia

Las autoridades de Texas acusaron a Abigail Molina, de 32 años, de asesinato en primer grado, además de robo y manipulación de evidencia, por la muerte de su pareja, Gilbert Parker, de 64 años, quien fue hallado inconsciente dentro de una iglesia en la localidad de China Grove, al este de San Antonio.

De acuerdo con documentos judiciales, el cuerpo de Parker fue encontrado el 18 de enero en un cobertizo de herramientas ubicado en los terrenos de la Old Path Baptist Church, espacio que presuntamente había sido acondicionado como su vivienda. El hombre estaba parcialmente desnudo y cubierto de lo que parecía ser sangre seca.

Golpes en la cabeza y muerte días después

Testigos alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a Parker gravemente herido. El hombre fue trasladado a un hospital local y posteriormente a otro centro médico, donde entraba y salía del estado de conciencia sin poder comunicarse. Falleció el 20 de enero.

La autopsia reveló que Parker presentaba múltiples laceraciones en la cabeza, una de las cuales habría fracturado el cráneo y provocado hemorragia cerebral, según consta en la declaración jurada del caso.

Intento de encubrimiento

Un día después de que Parker fuera hospitalizado, Molina se comunicó con la policía local y aseguró que “no tenía nada que ocultar”, afirmando que el altercado había sido un acto de defensa propia. Sin embargo, la investigación posterior contradijo esa versión.

Los agentes descubrieron que el teléfono celular, la billetera y la camioneta de la víctima —una Dodge Dakota modelo 2002— habían desaparecido. La camioneta fue localizada cerca de la vivienda de una persona cercana a Molina.

Según las autoridades, la acusada habría intentado lijar y pintar el vehículo, eliminar manchas de sangre en un autolavado y finalmente venderlo por $300 dólares en Houston.

El arma y los testimonios

La investigación se fortaleció tras recibir llamadas anónimas. Una persona aseguró que una discusión entre la pareja en una tienda de tabaco días antes del hallazgo habría escalado hasta el homicidio. Otra llamada indicó el lugar donde se habría desechado el arma.

Los investigadores recuperaron un martillo de construcción, al que le faltaba una de las garras, característica que, según los peritos, coincide con la lesión en el cráneo de la víctima.

Un exnovio de Molina declaró a la policía que ella lo llamó el 15 de enero, llorando y pidiéndole ayuda. Durante la conversación, presuntamente relató que había sido golpeada por Parker, perdió el control y lo atacó repetidamente con el martillo.

Molina fue arrestada el jueves y permanece detenida mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades también investigan la posible alteración de la escena del crimen, luego de que miembros de la iglesia presuntamente limpiaran sangre y retiraran objetos personales del fallecido.

Gilbert Parker fue recordado en su obituario como un “hombre lleno de vida y música”.

