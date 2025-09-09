Detenido por doble homicidio tras encuentros vía aplicación en Los Ángeles

Un sospechoso fue acusado de asesinar a dos hombres que conoció por medio de una aplicación de citas, y del intento de matar a un tercero, en Los Ángeles.

Rockim Prowell, de 34 años y residente de Inglewood, fue acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de dos víctimas que, de acuerdo con los fiscales, contactó a través de una aplicación de citas anónima en 2021 y 2024, así como por un cargo de intento de asesinato.

A 34-year-old Inglewood man was charged today with murdering two men and attempting to kill another after meeting the victims via an online dating app. Arraignment is expected today. Read the news release: https://t.co/qkzz8iMbDx pic.twitter.com/CAyAbe5KHR — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) September 8, 2025

En un comunicado, la fiscalía del condado de Los Ángeles dijo que el tercer hombre, que el sospechoso conoció por la misma aplicación de citas en febrero, fue atado y golpeado con un bate de béisbol, pero logró escapar.

Prowell fue arrestado la semana pasada y no se declaró culpable o no culpable durante su comparecencia ante el tribunal este lunes. Se encuentra bajo custodia sin fianza.

“Imaginen el terror y el horror que sintieron estas víctimas tras ser engañadas haciéndoles creer que se reunían por un solo motivo, solo para enfrentarse a una violencia inexplicable. Estos fueron actos depredadores que demostraron un total desprecio por la vida”, dijo el fiscal de distrito Nathan Hochman.

“Este sospechoso fue detenido gracias al trabajo diligente y tenaz de los investigadores, tanto del Departamento de Policía de Los Ángeles como del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles”, agregó.

Hochman mencionó que los vehículos robados a las dos víctimas de asesinato estaban vinculados a Prowell, quien actualmente está en libertad condicional por dos casos separados por robos que cometió en Beverly Hills y Los Ángeles entre 2019 y 2021.

Las víctimas de los crímenes presuntamente cometidos por Prowell fueron identificados como Miguel Ángel King, de 51 años, y Robert Gutiérrez, de 53 años.

En julio de 2021, Prowell se reunió con King después de que ambos se contactaron en una aplicación anónima de citas, según la fiscalía. Prowell está acusado de matar a disparos a King y de robarle su automóvil.

“El vehículo de King fue encontrado más de una semana después, a varias millas de la casa de Prowell. La evidencia forense recuperada del vehículo vinculó a Prowell con el asesinato“, dijo la oficina del fiscal de distrito en un comunicado.

Los fiscales dijeron que los restos de King fueron encontrados el 14 de agosto de 2021 en el Bosque Nacional Ángeles.

Según los fiscales, en agosto de 2023, Prowell y Gutiérrez acordaron reunirse en un lugar localizado a una milla de la casa del acusado, después de interactuar en la misma aplicación de citas en línea.

Dos días después, los familiares de Gutiérrez reportaron su desaparición, y los fiscales dijeron que su cuerpo todavía no ha sido encontrado.

“Cuando los investigadores arrestaron a Prowell la semana pasada, encontraron el auto de Gutiérrez en el garaje del acusado. Evidencia adicional vinculó a Prowell con el asesinato de Gutiérrez”, dijo la fiscalía en su comunicado.

Los fiscales dieron que el 22 de febrero, Prowell se reunió con un hombre de 40 años a unas cuatro millas del domicilio del acusado después de establecer comunicación en la aplicación de citas.

“Prowell presuntamente ató a la víctima, le robó la billetera y lo golpeó on un bate de béisbol. La víctima logró escapar, pero Prowell lo persiguió en un vehículo, lo atropelló y le fracturó una pierna“, dijo la fiscalía.

Prowell fue acusado de dos cargos de asesinato con la circunstancia especial de múltiples asesinatos, así como un cargo de intento de asesinato, dos cargos de robo de vehículo y robo en segundo grado, y de un cargo de agresión con un arma letal.

En caso de ser declarado culpable de los cargos, se enfrenta a la pena de muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Powell fue detenido en mayo de 2021 por una serie de robos en Beverly Hills. La policía dijo que el sospechoso llevaba una máscara protésica con peluca cuando cometió los delitos.

