Hispano de Los Ángeles sentenciado a 150 años en prisión por triple asesinato

Un hispano del Este de Los Ángeles fue sentenciado a una pena de entre 150 años y cadena perpetua tras ser declarado culpable de tres asesinatos en su vecindario en un periodo de cuatro años.

Anthony Velásquez, de 35 años, fue declarado culpable de disparar a dos hombres y a una mujer, en una serie de crímenes que los fiscales dijeron que fue provocada por la creencia del hispano de que las víctimas le habían faltado al respeto.

Velásquez enfrentaba tres cargos de asesinato en primer grado y fue declarado culpable por un jurado que deliberó durante unas cinco horas y media en el centro de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Niegan la libertad condicional a los dos hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1989

Los miembros del jurado también encontraron acusaciones del que el hispano utilizó personalmente un arma de fuego en los asesinatos de Jesse Ávalos, el 11 de febrero de 2014; en el de Eduardo Robles, el 6 de julio de 2015, y en el de Amanda Nicole López, el 22 de abril de 2018.

A pesar del último asesinato en 2018, pasaron tres años antes de que los investigadores del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles anunciaran que los tres crímenes estaban relacionados, por lo que en agosto de 2021 se anunció una recompensa de $80,000 dólares.

El primer crimen ocurrió cerca de la intersección de Telegraph Road y Arizona Avenue, en el Este de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Asesino de mujer hispana en Long Beach sentenciado a 358 años de prisión

Jesse Ávalos recibió una llamada telefónica poco antes de las 11:00 p.m. del 10 de febrero de 2014, informando que alguien necesitaba arrancar su auto con pinzas, lo que hizo unos 15 minutos después. Unas horas después, Jesse fue encontrado muerto en su camioneta en la zona.

En julio de 2015, Eduardo Robles se peleó con un hombre, posteriormente identificado como Velásquez, durante una fiesta en una casa en la cuadra 4300 de Eagle Street, en el Este de Los Ángeles.

Tras la pelea, Velásquez saltó una cerca, se dirigió al auto de Robles y le pinchó las cuatro llantas. Cinco minutos después, Velásquez se acercó a Robles y le disparó varias veces en el pecho, con la misma arma que usó en el crimen de Ávalos, según los fiscales.

Sigue leyendo: Dos detenidos por muerte de joven hispano de Pasadena en 2021

Amanda López vivía en 2018 en un campamento para personas sin hogar cerca del juzgado del Este de Los Ángeles.

Velásquez se bajó de un Chrysler PT Cruiser, se acercó a la tienda de campaña ocupada por López y disparó al interior mientras la mujer dormía, matándola de tiros en el torso.

Los tres asesinatos se cometieron a una distancia aproximada de dos millas entre sí, con descripciones similares del sospechoso.

Sigue leyendo: Exempleado hispano del condado de Los Ángeles acusado de fraude

Velásquez fue arrestado después de la conferencia de 2021 junto con su padre, Manuel, quien fue acusado de ser cómplice de su hijo. El padre fue sentenciado a 11 años de prisión después de declararse culpable de homicidio voluntario y complicidad.

El juez del Tribunal Superior Ronald Coen sentenció a Velásquez este viernes, mientras que familiares de las tres víctimas tuvieron la oportunidad de hablar ante el tribunal.

“No hay un solo día que no piense en mi papá“, declaró la hija de Jesse Ávalos, Emily, quien, junto con otros familiares de las víctimas, confrontó al asesino convicto.

Sigue leyendo: Fiscal de Los Ángeles anuncia plan para reducir robos en tiendas

“Nunca tendré un baile entre mi padre y mi hija, mi padre nunca podrá llevarme al altar“, agregó la hija de la primera víctima de Velásquez.

Los fiscales dijeron que las tres víctimas fueron atacadas porque Velásquez sentía que, de una u otra manera, le habían faltado al respeto.

Este viernes, frente al juez, Velásquez mantuvo la mirada al frente y en ningún momento mostró alguna emoción mientras hablaban los familiares de las tres víctimas.

Sigue leyendo: Juez de Los Ángeles reduce sentencia a hermanos Menéndez

“Anthony, tú no eres ni serás nunca más que un asesino en serie certificado, sin corazón ni conciencia”, expresó la madre de Amanda, Rozelle López.

Después de escuchar a los familiares de las tres víctimas, el juez Coen sentenció a Velásquez a purgar una pena de entre 150 años y cadena perpetua.

“Creo que no es nada más, o debería decir nada menos, que un asesino en serie y será castigado como tal“, dijo el juez Coen.

Sigue leyendo: Exmaestro hispano de preescolar condenado por abuso sexual en Los Ángeles

La abogada que representa a Velásquez, Leslie Ann Boyce, adelantó que se presentará una apelación a la sentencia en contra de su cliente.

“Solo quiero aclarar que el señor Velásquez mantuvo su inocencia durante toda la investigación y el juicio, y hoy hemos presentado nuestra apelación”, dijo Boyce.

Tras escuchar la sentencia, la hija de Jesse Ávalos declaró que le hizo feliz escuchar la larga pena en contra de Velásquez, pero aceptó que, para ella, fue emocionalmente difícil.

Sigue leyendo: Hispano de Los Ángeles exonerado por crimen de hace 30 años

“Me siento culpable por sentirme feliz, pero ahora sé que ya no le hará daño a nadie”, expresó Emily Ávalos.

Los familiares de las tres víctimas de Velásquez dijeron que nunca habrá cierre por la tragedia que vivieron, pero coincidieron en que este viernes al menos hubo justicia.

Sigue leyendo:

· Madre hispana acusada de asesinar a hija de 7 años en Los Ángeles

· Inmigrante indocumentado, entrenador acusado de matar a hispano de Los Ángeles

· Fiscal de Los Ángeles pedirá pena de muerte en ciertos casos de asesinato