Condenan a padres por el asesinato de sus dos hijos en Los Ángeles

Unos padres fueron condenados por el asesinato de sus dos hijos, de 12 y 13 años, quienes murieron apuñalados y decapitados dentro de su residencia hace casi cinco años en Lancaster, anunciaron este martes los fiscales

Maurice Jewel Taylor Sr., de 39 años, y Natalie Sumiko Brothwell, de 48, fueron declarados culpables por el jurado de dos cargos de asesinato en primer grado por las puñaladas y decapitaciones de su hijo Maurice, de 12 años, y su hija Maliaka, de 13, el 29 de noviembre de 2020.

En un comunicado de prensa, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo que a los cargos se le añadió la alegación de circunstancias especiales de asesinatos múltiples.

De acuerdo con los fiscales, los padres obligaron a sus dos hijos menores, de 8 y 9 años, a ver los cuerpos de sus hermanos y a permanecer confinados en sus habitaciones sin tener acceso a comida durante varios días.

“Este fue un acto monstruoso de crueldad que destrozó a toda una familia. Dos niños inocentes fueron brutalmente asesinados, y sus hermanos pequeños tuvieron que vivir un horror inimaginable“, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en un comunicado de prensa.

A los padres también se les declaró culpables de dos cargos de abuso infantil en circunstancias o condiciones que probablemente causarían lesiones corporales graves o la muerte, de acuerdo con la fiscalía del condado de Los Ángeles.

Según el comunicado de la fiscalía, los padres se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de una pena consecutiva de seis años y cuatro meses en una prisión estatal.

En 2020, las autoridades dijeron que los niños fueron apuñalados el 29 de noviembre y sus cuerpos se mantuvieron en la casa antes de ser encontrados cinco días después.

El padre fue arrestado el día del hallazgo en la casa, en la cuadra 45000 de Century Circle, después de que los bomberos acudieron al lugar por una posible fuga de gas.

La audiencia para la lectura de la sentencia está programada para el 13 de enero de 2026.

