Investigación en Los Ángeles por trágica muerte de bebé de 2 meses

Autoridades del condado de Los Ángeles investigan el fallecimiento de un bebé de 2 meses que se reportó la mañana de este domingo 21 de septiembre en una residencia de la ciudad de Lancaster.

Alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) acudieron aproximadamente a las 8:19 a.m. a una casa ubicada en la cuadra 44000 de Beech Avenue después de recibir informes de un niño que no respiraba.

Cuando llegaron los paramédicos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD), intentaron brindar asistencia al pequeño, pero determinaron que había fallecido, dijeron las autoridades.

Los alguaciles del LASD también confirmaron que el bebé de 2 meses había fallecido, pero no proporcionaron más detalles.

Los detectives permanecieron en el domicilio donde ocurrió el incidente por el resto de la mañana del domingo mientras investigaban para determinar las causas por las cuales falleció el pequeño.

A pesar de que el caso no está siendo investigado como un homicidio, se solicitó a la Oficina de Homicidios del LASD que acudiera a la residencia debido a que investigan de forma rutinaria la muerte de bebés y otros fallecimientos considerados como inexplicables.

Las autoridades no proporcionaron más detalles relacionados con la muerte del pequeño de 2 meses.

