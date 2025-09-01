Fatal tiroteo en Los Ángeles: dos hombres víctimas mortales

Dos hombres fallecieron a balazos la madrugada de este domingo en un complejo deportivo del condado de Los Ángeles, sin que se tengan reportes de arrestos en este caso.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) informó que el doble homicidio se cometió aproximadamente a las 2:30 a.m. de este domingo 31 de agosto en el Cerritos Sports Complex, en 19700 de Bloomfield Avenue, en la ciudad de Cerritos.

Las autoridades informaron que en el lugar se encontraban varios vehículos en el estacionamiento sur del complejo deportivo donde, en un momento, se escucharon entre 20 y 25 disparos.

Después de las detonaciones, de inmediato todos los vehículos se alejaron del estacionamiento.

De acuerdo con algunos informes no confirmados por las autoridades se indicó que varios hombres estaban involucrados en la balacera.

Hasta la mañana de este lunes, las autoridades no habían proporcionado una actualización informativa relacionada con el tiroteo en Cerritos, ni detalles sobre los sospechosos.

Después de la balacera, en el estacionamiento suroeste del Cerritos Sports Complex, los detectives de homicidios recuperaron lo que parecían ser numerosos casquillos de posiblemente múltiples armas de fuego.

El LASD dijo que las dos víctimas, que fueron identificadas públicamente solo como hombres adultos, fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde se les declaró muertos.

Las autoridades creen que los dos hombres baleados pudieron haber sido transportados al centro médico por sus amigos.

De acuerdo con el servicio de noticias independiente OnScene.TV, había un grupo de personas, que se cree que eran amigos o familiares de las dos víctimas, que lloraban afuera del hospital, donde también se mencionó la presencia de agentes del orden.

“Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual los vehículos se congregaron en el lugar y el motivo del tiroteo“, dijo el LASD.

Las autoridades mantienen en curso una investigación sobre la balacera y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles pidió que si alguna persona tiene información que pueda ayudar a los detectives se comunique a la Oficina de Homicidios al 323-890-5500.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

