Posible secuestro de dos niños hispanos en Los Ángeles

Las autoridades de Los Ángeles buscan a dos hermanos hispanos que desaparecieron desde el 8 de agosto y que posiblemente podrían ser víctimas de secuestro por su padre.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) solicitó la ayuda del público para localizar a Juaquín Vides, de 11 años, y Aastha Vides, de 8 años, quienes fueron vistos por última vez el viernes 8 de agosto en la cuadra 1000 de West 88th Street, en la zona no incorporada de Los Ángeles.

#LASD is Asking for the Public's Help Locating Critical Missing Children (Parental Abduction) Juaquin and Aastha Vides #SouthLAhttps://t.co/auifX8ujJ4 pic.twitter.com/cKjN7WSGGt — LA County Sheriffs (@LASDHQ) August 16, 2025

Según el LASD, los dos hermanos Vides desaparecieron alrededor de las 6:00 p.m. de ese día.

Juaquín Vides fue descrito con una estatura de 3 pies 8 pulgadas y con un peso de unas 49 libras. Tiene ojos marrones y cabello negro, Vestía una camisa azul con una franja amarilla.

Aastha tiene 3 pies y 6 pulgadas de estatura y un peso de 35 libras, aproximadamente. Tiene ojos marrones, cabello negro y una marca de nacimiento en el pie, de acuerdo con la alerta del LASD. Vestía una camisa verde con flores blancas.

“Los pequeños fueron vistos por última ocasión con su padre, Juaquín Vides Sr., quien es sordomudo“, informaron las autoridades.

El padre fue descrito como un hombre hispano de 35 años, con 5 pies y 5 pulgadas de estatura y un peso de unas 220 libras. Tiene el cabello y los ojos castaños.

La última ocasión que fueron vistos viajaban en un automóvil Mazda 2 verde 2012 con matrícula de California 9DRV087, mencionaron las autoridades.

En el comunicado del LASD, también se menciona a Sylvia Gonzalez como sospechosa. Sin embargo, no se aclaró la relación con los niños desaparecidos ni con el padre. La mujer tiene una estatura de 5 pies 1 pulgada y pesa 233 libras. Tiene cabello canoso y ojos color avellana.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, González era la persona que conducía el automóvil Mazda 2 mencionado anteriormente.

“Podrían tener un posible destino en la ciudad de San José. La familia está preocupada por el bienestar de los niños y solicita la ayuda del público para localizarlos”, dijeron las autoridades.

Si alguna persona conoce el paradero de los hermanos o los ha visto en compañía de su padre, debe comunicarse con la detective Partida, de la Estación Sur del LASD al 323-820-6700, o con el comandante de guardia de turno.

Para presentar un informe de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web entrando en este enlace.

