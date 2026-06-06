California sigue sin resultados definitivos por retrasos en el conteo de votos

Cuatro días después de las elecciones primarias, California había contabilizado apenas cerca de dos tercios de los votos emitidos, dejando sin definición algunas de las contiendas más importantes del estado, incluida la carrera por la gubernatura y la alcaldía de Los Ángeles.

La situación ha vuelto a poner bajo la lupa el sistema electoral californiano, que depende ampliamente del voto por correo. Aunque las autoridades defienden el proceso como uno de los más seguros del país, los retrasos alimentan críticas y cuestionamientos políticos cada ciclo electoral.

El peso del voto por correo

Expertos explicaron a The New York Times que el principal factor detrás de la lentitud es el enorme volumen de boletas enviadas o entregadas en los últimos días antes de la elección. Cada sobre debe pasar por un proceso de verificación de firmas, apertura, clasificación e inspección antes de que el voto pueda contabilizarse.

Kim Alexander, presidenta de la California Voter Foundation, describió el fenómeno como el efecto “cerdo en la pitón”, una metáfora que hace referencia al embudo que se genera cuando millones de papeletas llegan prácticamente al mismo tiempo.

Además, cada uno de los 58 condados del estado administra sus propias elecciones y decide cuánto invertir en personal, tecnología e infraestructura. Esto provoca diferencias significativas en la velocidad del conteo.

“Los funcionarios locales están haciendo todo lo posible”, afirmó Jesse Salinas, registrador de votantes del condado de Yolo. Según explicó, mayores recursos permitirían acelerar el proceso sin comprometer la seguridad electoral.

Precisión antes que velocidad

Mientras estados como Arizona, Colorado o Washington han logrado reportar resultados más rápidamente pese a utilizar ampliamente el voto por correo, especialistas señalan que California ha optado por privilegiar la accesibilidad y la revisión exhaustiva de cada voto emitido.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, reiteró esa postura al afirmar que “la precisión prima sobre la rapidez”. Según la funcionaria, tomarse el tiempo necesario protege los derechos de los votantes y fortalece la integridad electoral.

El retraso también ha sido aprovechado políticamente; el presidente Donald Trump aseguró sin presentar pruebas que el lento conteo demuestra que “están amañando las elecciones”. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom pidió a los condados acelerar la tabulación para evitar que la desinformación gane terreno.

De cara a las elecciones de noviembre, analistas señalaron a Times que la presión será aún mayor. Si el control de la Cámara de Representantes depende de distritos competitivos en California, cada boleta tardía podría convertirse en el centro de una nueva batalla política.

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