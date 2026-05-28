Juez nombrado por Trump rechaza frenar cambios al voto por correo

Un juez federal designado por el presidente Donald Trump rechazó bloquear una controvertida orden ejecutiva que busca reformar el sistema electoral, incluyendo cambios relacionados con el voto por correo y la creación de un censo federal de votantes elegibles.

La decisión representa un nuevo triunfo legal para Trump en medio de la batalla política y judicial por las reglas electorales rumbo a las elecciones de mitad de mandato.

Tribunal considera “prematuro” detener la orden

De acuerdo con información publicada por AP, el juez federal Carl Nichols, con sede en Washington D.C. y nombrado por Trump, determinó que todavía es demasiado pronto para suspender la medida, ya que varias disposiciones de la orden ejecutiva aún no han sido implementadas.

“El Tribunal reconoce que el Servicio Postal podría emitir una norma definitiva que afecte directamente a los demandantes”, escribió Nichols en su resolución. Sin embargo, señaló que los demandantes aún no demostraron un daño inmediato que justifique una medida cautelar.

La demanda fue impulsada por grupos demócratas y organizaciones de derechos civiles, que argumentaron que la Constitución otorga a los estados y al Congreso —y no al presidente— la autoridad para establecer las reglas electorales.

Trump insiste en endurecer controles electorales



La orden ejecutiva fue emitida por Trump en marzo, luego de que fracasara en el Congreso una iniciativa respaldada por él para reformar el sistema electoral federal.

El plan contempla la creación de una lista federal de votantes elegibles y plantea restricciones para el envío de boletas por correo, una modalidad que Trump ha cuestionado repetidamente desde las elecciones presidenciales de 2020.

Tras su derrota frente a Joe Biden, Trump sostuvo sin pruebas que el voto por correo facilitó fraude electoral masivo. No obstante, auditorías estatales, investigaciones federales y revisiones impulsadas incluso por republicanos concluyeron que no existió fraude generalizado.

Funcionarios electorales y organizaciones civiles advirtieron que la medida podría generar confusión administrativa y afectar el acceso al voto, especialmente en estados donde el voto por correo es ampliamente utilizado.

Nueva batalla legal se traslada a Boston

La disputa ahora continuará en un tribunal federal de Boston, donde organizaciones defensoras del derecho al voto mantienen otra demanda contra la orden ejecutiva.

Esta es la segunda vez que Trump intenta modificar reglas electorales mediante órdenes ejecutivas. Una iniciativa previa, que exigía prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante, fue bloqueada anteriormente por jueces federales.

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