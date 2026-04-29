Voto Latino acusa a la Corte Suprema de golpear derechos de minorías

La organización Voto Latino lanzó una fuerte crítica contra la Corte Suprema tras su reciente fallo en el caso Louisiana v. Callais, al que calificó como un retroceso significativo en la protección de los derechos electorales de comunidades afroamericanas y latinas.

“Es un golpe devastador”, afirmó la presidenta de la organización, Maria Teresa Kumar, al reaccionar a una decisión que, según expertos, debilita la Ley de derecho de voto de 1965, particularmente su Sección 2. Esta disposición ha sido, durante décadas, una herramienta clave para combatir la discriminación racial en los procesos electorales.

“La decisión de hoy es un golpe devastador para las comunidades afroamericanas y latinas y para la promesa fundamental de la democracia estadounidense”, sostuvo Kumar. “Este fallo dificulta considerablemente la protección de los votantes de color contra la discriminación racial y permite la dilución de la representación mediante la manipulación partidista de los distritos electorales”.

El caso en cuestión se centra en Louisiana, donde el fallo anula en la práctica un segundo distrito congresional de mayoría afroamericana. Esto ocurre a pesar de que la población de color representa cerca de un tercio del estado, lo que reduce su capacidad de influencia política en una delegación de apenas seis escaños.

Para la organización, el impacto va más allá de un solo estado. La resolución abre la puerta a prácticas como la “fragmentación” de comunidades —dividir a los votantes en distintos distritos para restarles fuerza— o su “concentración” en una sola circunscripción, limitando su peso en el resto del mapa electoral.

Además, el fallo permite que los estados justifiquen estos cambios como decisiones partidistas, y no raciales, lo que podría dificultar futuras impugnaciones legales. En términos prácticos, esto representa un blindaje para mapas electorales que podrían afectar de manera desproporcionada a minorías.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades son excluidas del poder político”, advirtió Voto Latino en un posicionamiento público. La organización recordó que ha llevado a tribunales diversas leyes estatales que, a su juicio, restringen el acceso al voto, y aseguró que continuará utilizando todas las vías legales disponibles.

También nos advirtieron que el debilitamiento de la Sección 2 podría tener efectos a nivel nacional. Se estima que hasta el 30% de los escaños del Caucus Negro del Congreso y cerca del 11% del Caucus Hispano podrían verse comprometidos en futuras redistribuciones distritales.

En un contexto donde el voto latino crece en relevancia, la decisión de la Corte Suprema no solo redefine el panorama electoral en Louisiana, sino que también plantea nuevos desafíos para la representación política de millones de ciudadanos en todo el país.

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