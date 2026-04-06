Enviar a los agentes de ICE a los sitios de votación es ilegal

En la antesala de las elecciones de medio término de 2026, los aliados de la administración Trump han planteado la posibilidad de que los agentes federales de inmigración interfieran en los sitios de votación este otoño, una situación que violaría las leyes federales y estatales.

Steve Bannon, fiel simpatizante de Trump desde hace muchos años, dijo la semana pasada que desplegar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos es el “entrenamiento perfecto para el otoño de 2026”.

El senador Markwayne Mullin de Oklahoma afirmó durante su audiencia de confirmación para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que ICE podría ser enviado a los sitios de votación en caso de una “amenaza específica”.

La Casa Blanca y un oficial sénior del DHS anteriormente precisaron que no hay planes para desplegar a los agentes de ICE en los sitios de votación. Esas afirmaciones, sin embargo, hacen poco para apaciguar las preocupaciones de que esos persistentes llamados intimiden al electorado y disuadan la participación electoral.

Parte de la iniciativa para desplegar a los agentes de ICE en los sitios de votación nace de la insistencia de la administración, sin pruebas, de que multitudes de personas no ciudadanas están votando. La votación no ciudadana es ilegal y extremadamente infrecuente. Además, los estados ya implementan múltiples controles que garantizan que solo las personas ciudadanas de los Estados Unidos voten.

A continuación, lo que sabemos del por qué desplegar a los agentes de ICE u otras tropas federales armadas en los sitios de votación es ilegal y qué pueden hacer los votantes y funcionarios electorales si la administración Trump intenta de todos modos enviar a los agentes.

¿Puede el presidente enviar agentes de ICE a los sitios de votación?

No. Las elecciones son especiales. Hay leyes federales y estatales específicas que hacen que este tipo de acciones sean ilegales.

Enviar a ICE o a otros agentes federales armados a las urnas es ilegal porque las leyes federales prohíben a los oficiales federales interferir en las elecciones. También es ilegal porque una ley federal prohíbe a las tropas y a los agentes federales armados ser desplegados en cualquier lugar “dónde se esté celebrando una elección”.

Aunque esa ley se aprobó en 1865, en las elecciones de hoy en día esto aplica a los lugares dónde se estén emitiendo y contando votos, incluyendo los sitios de votación, instalaciones de conteo de votos y buzones de devolución de las boletas. Y cualquier tipo de intimidación al votante, incluyendo por parte de los agentes federales, es ilegal según las leyes federales y estatales, sin importar dónde suceda.

¿Pueden los agentes de ICE estar cerca de los centros de votación si permanecen en el exterior?

ICE no tiene razón por la cual estar en o cerca de las urnas. ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, el cual no cumple ningún papel en la aplicación de las leyes electorales.

Dadas las acciones extremas de los agentes de ICE en Minneapolis y en otros lugares, su sola presencia en o cerca de los sitios de votación puede intimidar a los votantes o a cualquier persona que esté administrando las elecciones, lo cual es ilegal.

¿No debería la policía poder responder si hay algún tipo de amenaza de violencia en un sitio de votación?

Son los funcionarios electorales estatales y locales quienes administran las elecciones y tienen como responsabilidad principal garantizar la seguridad en los sitios de votación. La presencia de policías en las urnas puede ser intimidatoria, entonces las autoridades electorales trabajan mano a mano con policías estatales y locales para garantizar que estén preparados para responder de forma apropiada en caso de una emergencia, sin necesidad de generar intimidación.

En contadas ocasiones, podría resultar útil contar con el apoyo de las fuerzas del orden federales, pero solo si están trabajando conjuntamente con las fuerzas policiales locales, y no mediante un despliegue armado en los centros de votación. De hecho, la ley federal que prohíbe la presencia de los agentes federales armados en los sitios de votación está en vigor desde la Guerra Civil. No hay circunstancia alguna bajo la cual tenga sentido involucrar a los agentes de inmigración.

¿Qué pueden hacer las personas votantes si llegan los agentes de ICE a su sitio de votación?

Si cualquier votante, funcionario electoral o trabajador de las urnas es intimidado durante las elecciones, pueden acudir a un tribunal para proteger sus derechos. Los tribunales tienen procesos para fallar rápidamente y prevenir interrupciones a las elecciones o la intimidación de votantes.

Las personas votantes deberían reportar la presencia de los agentes de ICE a sus oficiales de policía local. También pueden llamar o enviar un mensaje de texto al número 866-OUR-VOTE (866-687-8683) si tienen algún problema votando o alguna pregunta sobre cómo votar.

La ciudadanía debería también revisar ahora el estatus de su registro para votar, informarse sobre las opciones que tiene para votar mucho antes de los comicios y hacer un plan para votar de forma anticipada según el método que escojan (ya sea votando en persona, utilizando una boleta enviada por correo o en un buzón de devolución de boletas donde esté disponible).

¿Qué pueden hacer las autoridades electorales?

Las autoridades electorales se esfuerzan constantemente para garantizar que las elecciones sean libres, justas, seguras y precisas, además de garantizar que cada votante elegible puede votar sin ser intimidado.

Previo a las elecciones de medio término, esta preparación involucra coordinar con la policía local y los fiscales del condado, además de la realización de simulacros para practicar cómo responder en caso de que se envíe a los agentes de ICE a los sitios de votación.

Las autoridades electorales también pueden acercarse a los grupos comunitarios locales, a las organizaciones que promueven la participación electoral y a las personas que administran las escuelas, bibliotecas y otros centros de votación para dialogar sobre cómo ayudar a que la comunidad se sienta segura.

(*) Jasleen Singh, abogada asesora sénior y líder, democracia, y Kendall Verhovek, subdirectora de Medios de Comunicación del Brennan Center for Justice. Este artículo se publica con autorización del Brennan en Español.