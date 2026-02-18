‘RUIDO’, la nueva estrategia que busca conquistar el voto latino online

El voto latino se ha convertido en terreno decisivo en la política de Estados Unidos y, ante cambios recientes en sus preferencias electorales, los demócratas apuestan por una vía poco tradicional para generar más seguidores: creadores de contenido y organización digital desde la comunidad. Con ese objetivo, CHC BOLD PAC puso en marcha el programa ‘RUIDO’, que busca hablarle al electorado en su propio idioma cultural y mediático, el de las redes sociales.



La iniciativa propone dejar atrás campañas que aparecen solo semanas antes de la elección y, en cambio, busca una conversación política desde las primarias.



A decir del brazo de campaña del Caucus Hispano del Congreso, la lógica es simple: quien vota temprano una vez tiene más probabilidades de repetir el hábito. Por eso, el programa promueve que creadores latinos compartan su experiencia de voto anticipado y animen a sus audiencias a hacerlo.



Entre los impulsores figuran legisladores federales como Jimmy Gómez y Sylvia García, quienes han defendido que la movilización debe ser constante y no solo de temporada. A ellos se suman voces jóvenes del partido como Maxwell Frost y Delia Ramírez, que ven en los creadores digitales un nicho próspero.



La presidenta del PAC, Linda T. Sánchez, ha insistido en que llegar tarde al votante latino ya no es opción. Según su planteamiento, la batalla electoral se gana construyendo relación y presencia sostenida, no solo con anuncios.



Los datos respaldan la estrategia. Estudios de Equis Research muestran que muchos latinos se informan políticamente en redes. A su vez, Pew Research Center ha documentado que las comunidades hispanas consumen noticias con mayor frecuencia en YouTube, Instagram y WhatsApp que otros grupos, mientras TikTok gana peso entre los más jóvenes.



Con más de 36 millones de votantes latinos elegibles, el margen de crecimiento es enorme. Para los demócratas, activar ese potencial es clave de cara a 2026 y también una forma de contrapeso político frente a Donald Trump y su agenda.

Sigue leyendo: