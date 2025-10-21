Comité Nacional Republicano apoya iniciativa de exigir prueba de ciudadanía para registrarse a votar

Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), respaldará una solicitud presentada por America First Legal, organización jurídica conservadora, para impedirles a quienes no son ciudadanos estadounidenses votar en las elecciones federales.

La posición asumida por el responsable del RNC, la cual ha defendido ante los tribunales, surge luego de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump a principios de este año a través de la cual impone el requisito de ser ciudadano para poder participar en las elecciones federales.

Mediante un comunicado, Joe Gruters se comprometió a lograr que únicamente los ciudadanos sean quienes puedan tomar parte en las elecciones.

“Solo los ciudadanos estadounidenses deberían votar en las elecciones estadounidenses. Durante demasiado tiempo, las lagunas jurídicas de nuestro sistema de registro de votantes han permitido que los no ciudadanos se inscriban para votar. Eso es inaceptable.

El RNC se compromete a restablecer la confianza en nuestras elecciones garantizando que solo los ciudadanos estadounidenses con derecho a voto puedan inscribirse para votar”, indica la misiva.

Los republicanos pretenden establecer unas elecciones sin inmigrantes carentes de estatus legal que puedan votar. (Crédito: Sarah Yenesel / EFE)

En la actualidad, el formulario federal de registro de votantes les permite a las personas simplemente autodeclarar que son ciudadanos estadounidenses sin aportar ninguna prueba de ello para poder sufragar durante los procesos de elecciones.

Dicha situación ofrece a los no ciudadanos la posibilidad de inscribirse para votar.

Sin embargo, la solicitud presentada insta a la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos (EAC) a exigir un documento que demuestre la ciudadanía (DPOC).

Basado en ello, el pasaporte estadounidense, un documento de identidad emitido por el estado, una identificación militar oficial o una identificación con fotografía emitida por el gobierno serán tomadas en cuenta para confirmar la ciudadanía al momento de rellenar el formulario.

De acuerdo con Joe Gruters, exigir una prueba de ciudadanía al momento de registrarse para sufragar reforzaría la integridad de las elecciones.

Además, respaldaría a la ley federal que prohíbe el voto de quienes no ciudadanos y contribuiría a restablecer la confianza del público en la imparcialidad de las elecciones estadounidenses.

