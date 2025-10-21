Marjorie Taylor Greene advierte que el partido republicano podría perder la Cámara de Representantes

Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, continúa dándole la espalda a las decisiones tomadas por el Partido Republicano, al cual le augura un revés en las elecciones que podría significarle perder la Cámara de Representantes.

Hasta antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, la aguerrida política conservadora lo consideraba como el líder adecuado para lograr devolverle a la nación el liderazgo de potencia a nivel global.

Sin embargo, de manera sorpresiva, en los últimos meses optó por asumir un rol antagónico que produce malestar entre sus correligionarios de partido.

Durante una entrevista concedida a la plataforma de noticias Semafor, Taylor Greene arremetió en contra del liderazgo de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, por presuntamente no velar por los intereses de la ciudadanía y participar en la estrategia de presionar a los demócratas para forzarlos aprobar el proyecto de ley de financiación provisional tal y como está, aunque ello signifique un duro golpe al elevar el coste de vida y cerrar el acceso a los servicios de salud.

“No puedo ver el futuro, pero veo que los republicanos perderán la Cámara de Representantes si los estadounidenses continúan viviendo de sueldo a sueldo. Sin duda, llegarán a las elecciones intermedias mirando a través del lente de su cuenta bancaria”, expresó.

Marjorie Taylor Greene apoyó el regreso de Donald Trump a Washington, pero ahora constantemente critica sus políticas implementadas. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Por el momento, los republicanos tienen una ventaja de 219-213 en la Cámara de Representantes, pero esta se reducirá cuando la demócrata Adelita Grijalva sea confirmada como representante electa por Arizona.

Marjorie Taylor Greene también ha exigido que el Departamento de Justicia publique sus archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein y ha descrito a la ofensiva militar del gobierno israelí como un genocidio, una posición completamente opuesta a la establecida en Washington.

Contrario a las opiniones lanzadas por su compañera republicana, durante una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, Mike Johnson afirmó que su partido está haciendo lo correcto y descarta cualquier indicio de una hipotética cesión de la Cámara hacia manos demócratas.

“Soy muy optimista sobre las elecciones intermedias. Estoy absolutamente convencido de que vamos a ampliar la mayoría en la Cámara y, por supuesto, conservar el Senado, y podremos darle al presidente Trump cuatro años de mandato, no solo dos”, enfatizó.

