Trump acusa a la gobernadora de Virginia por presuntamente “haber arruinado” a dicho estado

El presidente Donald Trump arremetió en contra de Abigail Spanberger a quien responsabiliza de “haber arruinado” a Virginia durante los pocos meses que lleva como gobernadora.

La exmiembro de la Cámara de Representantes derrotó en las elecciones de noviembre pasado a Winsome Earle-Sears y eso le brindó el derecho de relevar en el cargo al republicano Glenn Youngkin, el 17 de enero.

Aunque la mujer de 46 años lleva menos de tres meses tratando de sentar las bases de su proyecto de gobierno, el mandatario de la nación criticó severamente su plan enfocado a fortalecer a la economía.

A través de una publicación compartida en la plataforma Truth Social, Trump expresó que Spanberger ya logró ahuyentar a las empresas, lo cual considera desastroso para el futuro de Virginia.

“No puedo creer lo que esta nueva gobernadora, Spanberger, le ha hecho a la Mancomunidad. ¡Qué triste!

Añadir tantos impuestos. Un impuesto sobre alimentos y bebidas, un impuesto sobre servicios digitales y un impuesto sobre servicios públicos”, escribió.

La demócrata Abigail Spanberger lleva menos de tres meses de desempeñarse como gobernadora de Virginia y ya comienza a encontrarse con muchas trabas en su camino. (Crédito: Steve Helber / AP)

Sin presentar ninguna prueba, el jefe de la nación advirtió que las empresas convencidas en su momento por Glenn Youngkin de invertir en Virginia, ahora están “buscando maneras de rescindir” los contratos que firmaron, pues les generan utilidades muy reducidas.

“Virginia ha perdido su energía, vitalidad y fuerza. ¡Hay gente que se está marchando que jamás se lo habría planteado!

¡Todo sucedió muy rápido! Este lugar, que antes era próspero y poderoso, y que todos envidiaban, pasó a ser una Mancomunidad gobernada por una persona que no tiene ni idea de lo que son los impuestos bajos y la fortaleza económica”, subrayó.

A partir de que Abigail Spanberger se atrevió a cuestionar al presidente, al ser la encargada de responder su discurso sobre el Estado de la Unión, el 24 de febrero, mostrando su rechazo a las políticas económicas y de inmigración de su administración, Donald Trump ha puesto un mayor enfoque en su manera de gobernar a Virginia.

Sin embargo, el establecimiento de nuevos impuestos se trata en realidad de propuestas fiscales surgidas de los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Virginia, las cuales, al no ser aprobadas por la legislatura, todavía continúan sin llegar al escritorio de Abigail Spanberger.

Sigue leyendo:

• Virginia frena a su policía estatal en la aplicación de leyes de inmigración

• Zar fronterizo le advierte a la gobernadora de Virginia que inundará las calles de agentes de ICE

• Abigail Spanberger gana gubernatura de Virginia en un hecho histórico y golpe para Trump