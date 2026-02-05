Virginia frena a su policía estatal en la aplicación de leyes de inmigración

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, puso fin de manera oficial al acuerdo con el gobierno federal que delegaba en la policía estatal la tarea de hacer cumplir leyes de inmigración en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante una conferencia de prensa, Spanberger dejó claro que la ruptura con ICE no implica el fin de la coordinación con autoridades federales. Según explicó, su decisión “no impide ningún tipo de trabajo conjunto en grupos de trabajo, ni evita que agencias federales soliciten apoyo cuando exista una orden judicial”.

Sin embargo, fue enfática al marcar el cambio de rumbo: “Capturar a las fuerzas del orden de Virginia y al personal de las agencias estatales y, básicamente, entregarlos a ICE es algo que termina hoy”, afirmó.

La gobernadora expresó además su confianza en que los agentes estatales continuarán cumpliendo la ley dentro de sus facultades y seguirán actuando cuando exista una orden judicial válida.

Este movimiento se produce poco después de su llegada al cargo. Semanas atrás, Spanberger derogó una orden ejecutiva previa que obligaba a las fuerzas del orden estatales y alentaba a departamentos de policía y oficinas del sheriff locales a delegar funciones migratorias en sus agentes bajo acuerdos con ICE.

Con este ajuste, la administración estatal busca redefinir el papel de la policía de Virginia en materia migratoria.

