En Arabia lo colocan en el Chelsea, pero desde Inglaterra lanzan un cubetazo de agua fría a Julián Quiñones

Mientras en Arabia Saudita aseguran que el mexicano Julián Quiñones tiene un pie en el Chelsea tras su histórico Mundial 2026, desde Inglaterra la realidad es completamente distinta.



El atacante del Tricolor, quien brilló con cuatro goles ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, se convirtió en el deseo de varios clubes europeos. Su ciclo en el Al-Qadsiah parecía quedar atrás para dar el salto a una liga de máxima exigencia.





La versión desde Arabia: ¿Un bombazo inminente?



El rumor cobró fuerza en Medio Oriente. Según el prestigioso periódico saudí Aawsat Spt, el artillero de la selección mexicana estaba en el radar prioritario de la escuadra de la Premier League. La noticia sacudió el mercado, perfilándose como el movimiento del año para el fútbol mexicano.



El balde de agua fría desde Inglaterra



Sin embargo, la respuesta británica no tardó en apagar la ilusión. Ben Jacobs, reconocido periodista y especialista en el entorno de la Premier League para Give Me Sport, descartó por completo la operación.

Jacobs fue tajante sobre la situación del delantero:



“El delantero de Al-Qadsiah, Julián Quiñones, se considera intransferible. El Chelsea no ha presentado ninguna oferta, a pesar de las informaciones al respecto, por lo cual es casi improbable que Quiñones llegue al Chelsea”.



Un Mundial de ensueño que cambió su estatus



A pesar de la negativa inglesa, nadie borra el torneo consagratorio de Quiñones. El atacante llegó a la justa tras firmar una temporada brutal en el Al-Qadsiah con 37 goles y cuatro asistencias en 35 partidos.



Understand Al-Qadsiah forward Julián Quiñones is viewed as not for sale. Chelsea have not placed a bid despite reports.? pic.twitter.com/GYajlZ0GHA — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 11, 2026

Muy cuestionado en el proceso previo, el oriundo de Magüí Payán explotó en el momento más importante. Su resiliencia en la cancha silenció de golpe a los detractores y justificó con creces su naturalización en 2023. Aquel joven que creció futbolísticamente en Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, hoy sostiene la estafeta de la máxima figura de la selección de México.

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