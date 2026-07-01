Julián Quiñones, la onza que mueve a todo México

A principios del 2026, Julián Quiñones era el jugador más discutido de la selección de México, sobre todo por su limitado rendimiento con la playera nacional y más aún por lo que parecía un exilio futbolístico en el fútbol de Arabia, pero en seis meses y solo quince días ha transformado las críticas en halagos en la Copa del Mundo de la FIFA.

Sin exagerar, su rendimiento lo ha convertido en la onza que ha movido a todo un país esperanzado en que su selección por primera ocasión cambie la historia en una justa mundialista. Los hechos le favorecen: tres goles en cuatro partidos para colocarse a uno solo de Luis “Matador” Hernández, que en Francia 1998 logró anidar cuatro anotaciones.

What a goal from Julián Quiñones and Mexico ? pic.twitter.com/Oqo9tx2jkr — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

Quiñones ha abonado para cambiar las críticas en elogios, el rechazo en aceptación y sobre todo, un reconocimiento de una afición que ha cuestionado demasiado la incorporación de los jugadores naturalizados y donde la experiencia en justas mundialistas no ha sido lo productiva que se pudiera esperar.

Pero el nacido Magüí Payán, departamento de Nariño, a 675 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá, encontró finalmente el nicho de oportunidad para verter toda la experiencia futbolística adquirida en el fútbol de México desde hace once años, cuando ni siquiera tenía la mayoría de edad se lanzó a la aventura de aceptar un ofrecimiento de los Tigres para sumarse a sus fuerzas básicas.

La apuesta le dio la razón y después de una trayectoria de menos a más con los felinos norteños, el Atlas, América y el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, que le han permitido encontrar por fin su cenit futbolístico con los goles contra Sudáfrica, Chequia y Ecuador, se convirtió de golpe y porrazo en el mejor jugador naturalizado de la historia de la selección de México.

La historia indica que hasta el momento Quiñones se ha colocado en la punta de los 19 naturalizados que han vestido la camiseta de la selección mexicana y que se reparten de la siguiente manera: Argentina: 10 jugadores: Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Matías Vuoso, Rogelio Funes Mori y Germán Berterame).

España: 4 jugadores (entre ellos, Carlos Blanco, José López Herranz y Álvaro Fidalgo).

Brasil: 2 jugadores (Antonio Naelson “Sinha” y Leandro Augusto).

Cuba: 1 jugador (Jorge Romo).

Perú: 1 jugador (Julio Lores, el primer naturalizado en jugar para México en 1935).

Colombia: 1 jugador (Julián Quiñones)

Quizá lo más cercano al éxito en un Mundial fue en el 2006 cuando Antonio Naelson “Sinha” tuvo chispazos de su calidad contra Irán y posteriormente contra Argentina, donde México quedó fuera por un golazo del argentino Maxi Rodríguez en los tiempos extras.

Javier Aguirre LOVED that Julián Quiñones golazo ?? pic.twitter.com/FIhpBxtPKI — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

El rendimiento de Quiñones

El éxito de Julián Quiñones en la selección de México en el Mundial 2026 se resume simplemente a que el “Vasco” Aguirre le encontró la posición ideal de mediapunta por izquierda tirándose hacia el centro del área, pero sin que guarde una posición fija en esa zona.

Es decir que su funcionamiento ha sido flexible, llegando de atrás y aprovechando su gran cañón para establecer la diferencia en tres encuentros de México que lo tienen convertido en la actual figura de la selección de México.

El resto ha tenido que lidiar con el exceso de críticas y cuestionamientos que inclusive han traspasado el ámbito deportivo y han afectado su vida particular, con el caso de Guillermo Franco, que después del Mundial 2010 fue duramente cuestionado, mientras un grupo de aficionados trató de agredir a su esposa en los palcos del estadio donde México fue eliminado por Argentina.

La realidad es que Quiñones, con su rendimiento en el Mundial 2026, ha transformado esos cuestionamientos para los naturalizados en elogios y que la afición mexicana espera que sigan existiendo.

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