Julián Quiñones le mandó un mensaje a sus detractores

La selección mexicana sigue con paso firme en el Mundial de 2026. El Tri venció a Ecuador y se metió en los octavos de final de la Copa del Mundo. Uno de los grandes líderes de esta selección es Julián Quiñones. El exjugador del América no se centra en demostrar sus capacidades, ni silenciar a sus detractores.

El delantero del Al Qadisiyah tiene un gran registro goleador en la Copa del Mundo. Julián Quiñones ha marcado tres goles en los cuatro partidos del Mundial. Además, Quiñones también ha podido aportar una asistencia.

“Contento por el resultado, eso es lo que importa, el tema individual es por el trabajo colectivo. Feliz de vestir esta camiseta y entregar lo mejor de mi. La vida es así, luchar y luchar hasta conseguir lo que quieres. La vida me está dando la oportunidad y la estoy aprovechando al máximo”, dijo el delantero Mexicano.

Detractores de Quiñones

Antes del inicio de la Copa del Mundo hubo muchos cuestionamientos sobre la convocatoria de futbolistas naturalizados. Entre ellos está Quiñones, delantero nacido en Colombia.

Por otra parte, Julián Quiñones juega en el Al Qadisiyah de la Saudi Pro League. Quiñones tuvo rendimientos muy sobresalientes, pero en la discusión entraba el nivel del futbol árabe como un factor cuestionable sobre su presente. A pesar de ello, el delantero de El Tri se mantiene concentrado. Quiñones habla dentro de la cancha.

“No hermano, yo no callo boca. Si cuando me criticaba nunca dije nada, ahora menos voy a decirlo. Creo que en los momentos felices creo que lo que menos se piensa en eso, lo que se piensa en disfrutar y siempre lo voy a hacer”, agregó.

“YO NO CALLO BOCAS” ??



“Si cuando me criticaban nunca dije nada, ahora no voy a decirlo. Creo que en los momentos felices es lo que menos se piensa”: Julián Quiñones después de su gran actuación en el Mundial 2026#MT2026



? Hernán Pizano pic.twitter.com/0yFnXNJILn — MedioTiempo (@mediotiempo) July 1, 2026

Datos de Julián Quiñones en el Mundial de 2026

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