Javier Aguirre y su reacción ante la sólida clasificación de México a octavos del Mundial

La selección mexicana derrotó 2-0 a Ecuador y se clasificó para los octavos de final del Mundial de 2026. Javier Aguirre, criticado previo al inicio del torneo, describió sus emociones al conseguir esta histórica victoria y seguir con el paso perfecto en la Copa del Mundo.

El triunfo ante Ecuador le permitió a México meterse en la siguiente ronda del Mundial. Esta fue una victoria sólida ante un conjunto que había generado muchas expectativas previo al inicio de la Copa del Mundo. Javier Aguirre calificó el partido como parte de una “Noche redonda”.

“Seguramente sí, mi victoria en Italia, en Bruselas, Francia, me ha tocado Chile, varias buenas victorias, pero la de hoy ninguna, es con tu casa, con tu gente, es hacer lo que te corresponde. Sé que cuando hay silbidos y abucheos, soy el primero en decirlo, es una noche redonda hoy”, dijo el estratega mexicano en conferencia de prensa.

Este es el tercer Mundial que dirige Javier Aguirre. El las dos ediciones anteriores perdió su cuarto partido. En esta ocasión el resultado fue distinto y ante un rival de cuidado. México irá a su quinto partido, no es de cuartos, pero si es un duelo que les puede permitir acabar con el maleficio de los octavos de final.

“Significa mucho para mí, fui uno de esos. No pude pasar al quinto partido, duele mucho, pasas de la primera fase y lo haces bien, es un error gravísimo, hoy, la comunión con la gente es un impulso, es una cancha espectacular, tenemos que ver la fatiga, Quiñones, Alvarado con fatiga, te llevan al límite, una bonita noche para los mexicanos”, agregó.

?? Javier Aguirre eufórico tras la victoria de México y el reciente nacimiento de su nieto



? "Ahorita mismo, un whisky, es lo único que me falta hoy" pic.twitter.com/pCtmh5un1m — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 1, 2026

El paso demoledor de México en el Mundial

La selección mexicana ha obtenido cuatro victorias en cuatro partidos. Lo más resultante de todo es que El Tri nunca ha estado por debajo en el marcador en esta Copa del Mundo. México tiene 360 minutos sin recibir un gol en este Mundial.

11 de junio | Fase de Grupos vs. Sudáfrica: 2-0 | Sede: Estadio Azteca.

18 de junio | Fase de Grupos vs. Corea del Sur: 1-0 | Sede: Estadio de Guadalajara.

24 de junio | Fase de Grupos vs. República Checa: 3-0 | Sede: Estadio Azteca.

30 de junio | Dieciseisavos de Final vs. Ecuador: 2-0 | Sede: Estadio Azteca.

Datos generales del Mundial de 2026

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