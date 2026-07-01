Las finales latinas que podrían darse en el Mundial 2026

Una final del Mundial 2026 con dos selecciones latinas sería toda una hazaña histórica. Sin embargo, las posibilidades de que suceda son muy complicadas, especialmente porque el cuadro de eliminación directa no favorece el escenario.

En el lado derecho se encuentran Brasil, México (que eliminó a Ecuador), Argentina y Colombia. Esto significa que solo una de ellas podría llegar a la final. El formato les obliga a enfrentarse en cuartos de final o semifinales.

Y el lado izquierdo es todavía más difícil, ya que la única selección latina es Paraguay. Aunque viene de ganarle a Alemania en penales, un resultado que pocos imaginaban, la Albirroja ahora debe jugar contra la poderosa Francia.

Por si fuese poco, en semifinales le esperarían rivales de la talla de Portugal, España, Croacia, Bélgica y la anfitriona Estados Unidos.

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Las finales latinas que podría arrojar el Mundial 2026

En cualquier caso, en todas estaría Paraguay. Las posibles finales latinas son:

Paraguay vs México

Paraguay vs Brasil

Paraguay vs Colombia

Paraguay vs Argentina

Los aficionados latinos han reclamado constantemente en redes sociales que el formato del Mundial “siempre” obliga a que las selecciones suramericanas, además de México, tengan que eliminarse entre sí antes de una final.

De hecho, opinan y analizan que la FIFA debe organizar un nuevo sorteo a partir de los octavos de final para definir los cruces. Sin embargo, los cuadros de eliminación directa quedan establecidos desde el inicio del torneo y dependen de la posición que cada selección obtenga en la fase de grupos.

En toda la historia de los Mundiales, solo en dos ocasiones hubo una final latina, en ambos casos suramericana: Uruguay vs Argentina (1930) y Uruguay vs Brasil (1950). Curiosamente, las dos fueron ganadas por La Celeste.

Desde entonces, nunca más hubo una final entre dos selecciones del continente americano. Por su parte, la Copa del Mundo ha sido testigo de 9 finales europeas. La primera fue en 1934: Italia vs Checoslovaquia, y la más reciente en 2018: Francia vs Croacia.

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