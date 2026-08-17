Los signos del zodiaco con más suerte para la semana del 17 al 23 de agosto

La semana del 17 al 23 de agosto de 2026 podría convertirse en una de las más afortunadas del año para tres signos del zodiaco.

Después del poderoso eclipse solar en Leo del 12 de agosto, la energía astrológica comienza a cambiar: aquello que nació como una idea, un deseo, una revelación o una decisión puede empezar a convertirse en acciones concretas.

La Luna en Cuarto Creciente, alrededor del 20 de agosto, impulsa los movimientos importantes y anima a dejar atrás la espera.

Además, el 22 de agosto el Sol entra en Virgo inaugurando una etapa mucho más práctica, organizada y enfocada en resultados, detallaron expertos de Spiritualify.org, sitio especializado en astrología.

Y entre todos los signos, dijeron que Aries, Sagitario y Acuario destacan por las oportunidades que pueden aparecer durante estos días.

1. Aries

Aries entra en un periodo en el que deberá demostrar cuánto está dispuesto a trabajar por sus sueños. Saturno y Neptuno en su signo representan dos fuerzas diferentes: mientras Saturno exige responsabilidad y estructura, Neptuno mantiene viva la imaginación.

La pregunta para Aries esta semana será ¿puede tomarse en serio ese sueño que lleva tiempo imaginando?

La respuesta dependerá de su capacidad para transformar una visión ambiciosa en pasos concretos.

En el ámbito profesional, sus habilidades podrían llamar la atención de un jefe, cliente, colega o posible socio.

Una nueva responsabilidad puede convertirse en una oportunidad para demostrar su capacidad.

La Luna en Cuarto Creciente alrededor del 20 de agosto favorecerá la acción: enviar un mensaje, fijar una fecha, presentar una propuesta o iniciar un proyecto serán movimientos importantes.

En el amor, Venus en Libra favorece la reciprocidad. Los solteros podrían vivir un encuentro interesante mediante amigos, eventos sociales, pasatiempos o proyectos creativos.

Quienes tienen pareja deberán encontrar un equilibrio entre independencia y cercanía.

El dinero también requerirá prudencia. La influencia expansiva de Júpiter puede aumentar las ganas de gastar, especialmente en viajes, entretenimiento o pasiones personales.

Disfrutar será posible, pero conviene evitar comprometer ingresos que todavía no se han recibido.

2. Sagitario

Sagitario recuperará su espíritu aventurero durante estos días. La energía de Leo despierta su confianza y lo impulsa a imaginar un futuro más amplio.

Con Júpiter potenciando esta zona de su carta, un viaje, una formación, un proyecto creativo o incluso un cambio profesional podrían comenzar a parecer mucho más posibles.

La Luna en Cuarto Creciente podría llevar a Sagitario frente a una decisión que exige valentía.

No será necesario conocer todos los detalles para avanzar, pero sí contar con suficiente información para tomar una decisión consciente.

Profesionalmente, será una semana favorable para entrevistas, negociaciones, presentaciones y solicitudes.

Su entusiasmo puede resultar magnético, siempre que esté respaldado por datos y un plan realista.

En el amor, Sagitario necesitará novedad. Las parejas pueden revitalizar su vínculo mediante un viaje corto, una actividad diferente o una conversación profunda sobre sus planes.

Los solteros podrían conocer a alguien a través de amigos, redes sociales, viajes o intereses comunes.

En materia financiera, pueden surgir oportunidades vinculadas con colaboraciones o nuevas fuentes de ingresos.

Sin embargo, antes de aceptar cualquier propuesta será fundamental revisar remuneración, responsabilidades, condiciones y beneficios a largo plazo..

3. Acuario

Acuario también forma parte del grupo de signos afortunados de esta semana.

Plutón retrógrado en su signo continúa transformando su identidad y ayudándolo a cuestionar roles y relaciones que anteriormente consideraba normales.

Con el Sol y Júpiter en Leo, las relaciones, alianzas y colaboraciones adquieren protagonismo.

Una persona podría reconocer un talento que Acuario había subestimado o una conversación podría abrir una oportunidad profesional inesperada.

Urano en Géminis favorece especialmente la creatividad, la tecnología, los medios, la educación y los proyectos innovadores.

Su capacidad para conectar ideas diferentes puede convertirse en una ventaja laboral.

Alrededor del 20 de agosto será importante pasar de la teoría a la acción. Una cita, una decisión o la formalización de una colaboración podrían representar el primer paso hacia un cambio significativo.

En el amor, Venus en Libra favorece conversaciones sobre futuro, valores y experiencias compartidas.

Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien que estimule su mente y respete su independencia.

En las finanzas, Acuario podría descubrir una forma de monetizar conocimientos, habilidades comunicativas o talentos que antes consideraba simples pasatiempos.

La llegada del Sol a Virgo el 22 de agosto reforzará la necesidad de revisar contratos, gastos y recursos compartidos.

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