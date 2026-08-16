La riqueza por fin llega para 3 signos del zodiaco chino del 17 al 23 de agosto

La semana del 17 al 23 de agosto de 2026 llega con una energía especialmente favorable para tres signos del zodiaco chino.

Según predicciones del horóscopo chino, Buey, Dragón y Serpiente tendrán oportunidades para atraer riqueza, alcanzar objetivos y avanzar en proyectos relacionados con el dinero y el éxito personal.

Astrólogos expertos del sitio Your Tango explicaron que la clave estará en conectar con las propias emociones al comienzo de la semana para reconocer qué genera seguridad y estabilidad.

Las predicciones señalan que la riqueza no dependerá únicamente de tomar decisiones rápidas.

Para estos tres animales del horóscopo chino, reconocer las propias necesidades será fundamental antes de dar un paso importante.

1. Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey será uno de los grandes protagonistas de esta semana. Su capacidad para trabajar desde la constancia y la fuerza interior puede convertirse en una ventaja para atraer prosperidad.

El miércoles 19 de agosto será especialmente importante para este signo, ya que se considera un Día de Iniciación asociado con el Buey.

Esta energía resulta favorable para comenzar proyectos, emprender un negocio, presentar una propuesta o solicitar aquello que se necesita.

La semana comenzará con una sensación de mayor tranquilidad, algo que permitirá al Buey analizar sus objetivos antes de actuar.

La recomendación es no esperar a que las oportunidades lleguen por sí solas: pedir, negociar y expresar claramente las propias necesidades puede abrir nuevas puertas.

Como el domingo estará relacionado con la recepción, habrá tiempo suficiente para planificar antes de recoger los frutos de los esfuerzos realizados.

2. Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón tendrá una de las combinaciones más interesantes de la semana. El sábado 22 de agosto será su momento de mayor fuerza, especialmente para trabajar en objetivos relacionados con la prosperidad.

Los llamados Días de Éxito representan momentos asociados con la culminación de metas y la celebración de avances.

Para el Dragón, esta energía puede favorecer asuntos económicos, profesionales y personales.

Además, el 22 está considerado en numerología como un número maestro, por lo que puede convertirse en una fecha simbólica para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y la dirección que se desea tomar.

Si tienes este signo en el horóscopo chino, el consejo es aprovechar el sábado para visualizar tus objetivos, reconocer tus avances y mantener el enfoque en aquello que quieres construir.

3. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente también tendrá una semana muy favorable para el dinero y el éxito.

Una conversación, negociación o acuerdo durante los primeros días podría poner en marcha una oportunidad que posteriormente dará resultados.

Para este signo, lo mejor podría llegar al final de la semana. El domingo será un Día de Recepción, una jornada asociada con recoger resultados y recibir aquello que se ha trabajado previamente.

La Serpiente podría comenzar un proyecto alrededor del miércoles y obtener beneficios posteriormente, o finalizar un trabajo importante y recibir una recompensa por su esfuerzo.

La clave será mantener la concentración y evitar agregar compromisos innecesarios a una agenda que ya está funcionando.

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