Por qué 4 signos del zodiaco chino deben protegerse de espíritus el resto de agosto

Los espíritus andan sueltos y cuatro signos del zodiaco chino deben protegerse de ellos.

¿Cómo es que estas entidades pueden afectarlos? El Mes de los Fantasmas 2026 comenzó este 13 de agosto y, de acuerdo con la tradición oriental, abre un periodo especialmente relacionado con los espíritus, los antepasados y las energías del mundo espiritual.

Para algunas corrientes de astrología china y feng shui, algunas personas podrían ser más sensibles durante estas semanas.

La celebración, conocida también como Festival de los Fantasmas Hambrientos, se extiende este año hasta el 10 de septiembre.

Durante este periodo, algunas personas siguen costumbres destinadas a evitar encuentros sobrenaturales o situaciones consideradas de mal augurio.

Según el experto en feng shui Johnson Chua, citado por el sitio Phil Star Life, este periodo puede tener una especie de “energía repetitiva”: aquello que ha predominado durante el año podría intensificarse.

Sin embargo, no todas las tradiciones coinciden sobre la manera en que debe vivirse este mes.

¿Qué es el Mes de los Fantasmas Hambrientos?

El Festival de los Fantasmas Hambrientos está relacionado con el séptimo mes del calendario chino.

Dentro de diversas tradiciones populares, se cree que durante este periodo los espíritus pueden acercarse al mundo de los vivos y que algunas almas necesitan recibir atención, ofrendas o rituales.

Por esa razón, ciertas personas evitan permanecer fuera de casa durante la noche o visitar determinados lugares.

Estas prácticas forman parte de creencias culturales y espirituales, explicó el sitio Asia One.

Los 4 signos del zodiaco chino considerados más vulnerables

Según un experto taiwanés conocido como el Maestro Xiao Meng, las personas nacidas en los años de la Rata, Serpiente, Mono y Cerdo deberían prestar especial atención durante este periodo.

Rata y Serpiente

En esta interpretación, quienes nacieron en el año de la Rata y la Serpiente tendrían una conexión más fuerte con la denominada energía yin.

La explicación tradicional relaciona a estos animales con ambientes nocturnos, oscuros y húmedos.

Por ello, el consejo atribuido al experto es evitar durante el Mes de los Fantasmas Hambrientos determinados espacios considerados especialmente yin, como playas, riberas de ríos y zonas montañosas.

Más que interpretar estas recomendaciones como una advertencia literal, pueden entenderse como parte de una tradición cultural que busca aumentar la prudencia durante el séptimo mes.

Mono

Para quienes nacieron bajo el signo del Mono, la recomendación cambia. Según esta creencia, deberían evitar los bosques densos y las áreas con árboles grandes y abundante sombra.

La tradición del feng shui considera que los espacios poco iluminados pueden concentrar una mayor presencia de energía yin.

Xiao Meng sostiene que esta característica podría hacer que algunas personas del signo del Mono sean más sensibles durante este periodo.

Cerdo

Los nacidos en el año del Cerdo reciben otra recomendación: mantener los espacios personales limpios y ordenados.

De acuerdo con esta interpretación, los ambientes caóticos o excesivamente desordenados podrían favorecer una energía negativa.

Por ello, se aconseja prestar especial atención al hogar y evitar lugares como clubes, bares y discotecas durante este periodo.

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