Los 3 signos del zodiaco chino que atraen riqueza en agosto 2026

Agosto de 2026 promete convertirse en uno de los meses más favorables del año para tres signos del horóscopo chino que experimentarán un importante impulso en el dinero, el trabajo y las oportunidades de crecimiento.

Según las predicciones de la astrología oriental sugeridas por expertos del sitio Your Tango, el mes del Mono de Fuego favorecerá a quienes sepan actuar con inteligencia, disciplina y visión de futuro.

Este periodo comienza con un Día de Establecimiento y concluye con un Día de Iniciación, una combinación que simboliza el cierre de viejos ciclos y el nacimiento de nuevas oportunidades económicas.

Además, el cambio de la energía de la Oveja de Madera al Mono de Fuego marca una etapa de transformación donde el esfuerzo realizado en meses anteriores puede comenzar a dar frutos.

Para la astrología china, agosto también está acompañado por la poderosa vibración del número 8, considerado el más afortunado para atraer prosperidad, abundancia y éxito financiero.

Por ello, los especialistas recomiendan aprovechar este ciclo para ordenar los espacios, eliminar objetos innecesarios y abrir el camino a nuevas energías positivas.

1. Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Agosto será un mes de transformación para el Dragón. Desde los primeros días comenzará un proceso de limpieza tanto física como emocional que permitirá liberar todo aquello que estaba frenando su crecimiento.

El 2 de agosto será una fecha clave para eliminar relaciones, hábitos o situaciones que ya no aportan valor.

Al hacerlo, la energía comenzará a fluir con mucha más fuerza y el día 3 llegará acompañado de un aumento notable en la productividad.

Los días 10 y 11 marcarán el inicio de una nueva etapa económica. Podrían aparecer ingresos inesperados, oportunidades laborales o reconocimientos que confirmarán que el esfuerzo realizado empieza a dar resultados.

A mediados del mes, especialmente entre el 14 y el 18 de agosto, el Dragón sentirá mayor estabilidad y confianza para planificar inversiones o proyectos futuros.

Hacia los días 26 y 27 surgirán cambios importantes relacionados con un nuevo rol profesional o una mejora financiera.

Al finalizar agosto, este signo habrá construido una realidad muy distinta a la que tenía al comenzar el mes.

2. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente inicia agosto con una poderosa limpieza energética. Ordenar la casa, el automóvil y eliminar objetos deteriorados ayudará a despejar el camino para recibir nuevas oportunidades.

Tras esta renovación, el día 3 llegará una sensación de tranquilidad que permitirá concentrarse plenamente en objetivos importantes.

Alrededor del día 7 será un excelente momento para firmar contratos, cerrar acuerdos o comenzar nuevos proyectos.

Uno de los momentos más favorables llegará el 14 de agosto, cuando podrían recibirse recompensas económicas, pagos pendientes o noticias positivas relacionadas con el dinero.

A partir del día 19, la Serpiente tendrá grandes posibilidades de asumir responsabilidades de liderazgo dentro del trabajo o los negocios.

Si recibe una oferta de ascenso, la astrología aconseja negociar mejores condiciones económicas y valorar adecuadamente su experiencia.

Los días 26 y 31 también serán especialmente importantes porque atraerán personas influyentes, nuevas conexiones y oportunidades capaces de impulsar el crecimiento financiero durante el resto del año.

3. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Al ser el signo que gobierna agosto, el Mono contará con una energía especialmente poderosa para atraer riqueza y éxito.

Todo comienza el 2 de agosto, cuando deberá cerrar definitivamente relaciones o situaciones que han limitado su crecimiento.

Soltar aquello que ya cumplió su ciclo permitirá abrir espacio para nuevas oportunidades. El día 6 marcará el inicio de una etapa diferente.

Un cambio de rumbo, una decisión importante o un nuevo proyecto comenzarán a mostrar resultados positivos.

Entre los días 10 y 11 será fundamental mantenerse concentrado en las actividades prioritarias, ya que estas jornadas impulsarán el desarrollo profesional y financiero.

Las buenas noticias llegarán alrededor del 14 de agosto, confirmando que las decisiones tomadas fueron acertadas.

Posteriormente, los días 22 y 23 serán ideales para revisar cuentas bancarias, solicitar créditos, reclamar devoluciones o gestionar asuntos económicos.

El momento culminante llegará el 26 de agosto con una propuesta que podría cambiar significativamente su futuro financiero.

Antes de terminar el mes, el Mono tendrá mayor claridad para organizar su dinero, planificar inversiones y consolidar un camino hacia una prosperidad más estable.

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