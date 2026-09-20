¿Channing Tatum detrás de una cuenta anónima de Instagram? Esto es lo que se sabe

Una serie de rumores tienen a Channing Tatum en lo más alto de las tendencias luego de que los fans descubrieran una presunta cuenta secreta de Instagram que, aparentemente, tendría un único seguidor: el propio actor.

Durante el fin de semana, los usuarios de redes sociales notaron la existencia de una cuenta de Instagram llamada “Nonya Bidness” que, según lo observado, era seguida únicamente por Channing Tatum. El hallazgo no tardó en viralizarse y desató todo tipo de especulaciones.

De acuerdo con lo que circula en línea, la cuenta habría comentado rumores y artículos relacionados con Zoe Kravitz —ex prometida de Tatum— y su nuevo prometido, Harry Styles. Como se sabe, Channing y Zoe pusieron fin a su compromiso en 2024 tras tres años de relación.

Esta sería la supuesta cuenta anónima de Channing Tatum. Crédito: Cortesía/Instagram.

El comentario que lo cambió todo

Según los reportes, la cuenta dejó un comentario en una publicación reciente sobre Zoe y Harry mostrando afecto en público. El mensaje supuestamente decía: “Solo estoy aquí para odiar”. Este comentario se volvió viral cuando los fans se percataron de que Channing Tatum seguía dicha cuenta.

La actividad de “Nonya Bidness” no se habría limitado a esa publicación. Otro comentario parecía hacer referencia a Jenna Dewan, exesposa de Tatum:

“Su exesposa intentó estafarlo; Zoe sabía que era demasiado independiente como para sentar cabeza y este hombre ya es mayor de edad. Dejen que ese hombre disfrute de su juventud en paz”.

Asimismo, otro mensaje atribuido a la cuenta señalaba: “Cuando veo a estos dos, recuerdo cómo su ex prometido la describió como la persona más intencional que conoce. Me pregunto hasta qué punto se refería a eso”.

Y agregaba: “Para mí, intencional = calculado. Hablaba en términos cinematográficos, pero también se refería a ella como persona en general. Ahora se la ve constantemente con Harry, a diferencia de su ex, de quien oímos hablar mucho antes de que se les viera juntos. Y cuando se les veía juntos, era mucho menos frecuente”.

Hasta el momento, toda esta información permanece sin verificar. Channing Tatum no ha respondido a los rumores ni ha emitido declaración alguna al respecto.

Mientras tanto, algunos fans han comenzado a cuestionar la teoría en los comentarios. En el foro de Reddit Faux Moi, varios usuarios señalaron que Tatum probablemente no sería el único seguidor de la cuenta. El comentario más destacado apunta: “Si tienes una cuenta secundaria, no entiendo por qué la seguirías”.

Sin embargo, pese a estos reportes, horas después se observó que la cuenta del actor no seguía al usuario “Nonya Bidness”, además de que también dejó de ser un perfil público.

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