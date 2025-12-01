Se revelan los detalles del acuerdo de divorcio entre Channing Tatum y Jenna Dewan

Tras seis años de separación y un prolongado proceso judicial, los actores Channing Tatum y Jenna Dewan concluyeron su divorcio. Los documentos, citados por Page Six, detallan los términos del acuerdo, poniendo fin a una batalla legal que se centró, en gran medida, en las ganancias de la exitosa franquicia ‘Magic Mike’.

Según los documentos presentados el 26 de noviembre, el acuerdo establece que ambos tendrán derecho al 50% de los beneficios de jubilación del otro, acumulados bajo el plan de pensiones del Screen Actors Guild.

Este reparto equitativo se limita exclusivamente a los fondos generados durante su matrimonio, que duró desde 2009 hasta su separación en 2018.

El punto más contencioso durante los años de litigio fue la participación en las ganancias de ‘Magic Mike’, franquicia que Tatum comenzó a filmar estando aún casado con Dewan.

Los abogados de la actriz acusaron a Tatum de retrasar el proceso para evitar una división justa de estos ingresos, alegando que él disfrutaba de los beneficios sin compensarla. Por su parte, el equipo legal de Tatum negó estas acusaciones y sostuvo que el actor hizo “esfuerzos exhaustivos” para resolver el caso fuera de los tribunales.

El Channing Tatum y su exesposa Jenna Dewan Tatum durante la premier de la película ‘Kingsman The Golden Circle’, en Londres en el año 2017.

Crédito: Grant Pollard/Invision/AP.

Custodia compartida y términos privados

En el ámbito familiar, los ex cónyuges acordaron la custodia legal y física compartida de su hija, Everly, quien ahora tiene 12 años. Para evitar futuros conflictos públicos, establecieron que cualquier desacuerdo respecto a la manutención de la menor se resolverá en reuniones privadas con un juez, buscando proteger la privacidad de la familia.

En declaraciones a Variety en septiembre, Tatum reflexionó sobre la dificultad de la separación: “Fue una ruptura dolorosa, especialmente siendo tan jóvenes”.

El actor también admitió lo complejo que ha sido adaptarse a la custodia compartida: “Es muy duro no tener a tu hija la mitad del tiempo. Ojalá pudiera tenerla siempre”.

Pese a los desencuentros legales, Tatum aseguró que actualmente mantiene una relación cordial con su exesposa: “Jenna y yo estamos bien ahora”. Ambos han reanudado sus vidas sentimentales: Dewan está comprometida con el actor Steve Kazee, con quien tiene dos hijos, mientras que Tatum mantiene una relación con la modelo Inka Williams.

